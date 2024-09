Remuntada i nou podi

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Un espectacular Marc Márquez va tornar a demostrar que pugnarà pel títol fins que les matemàtiques diguin que ja no té opcions. El pilot de Cervera va protagonitzar al traçat de Mandalika, a Indonèsia, una altra gran remuntada que li va permetre pujar de nou al tercer calaix del podi de la prova Esprint, i això que va sortir dotzè, plaça que es va guanyar després de caure dos vegades a la Q2. Márquez va superar en 500 metres, és a dir, dos revolts, Bastianini, Quartararo, Zarco, Di Giannantonio, Morbidelli, Viñales i Fernández, per aconseguir el podi.

Pecco Bagnaia va ser el gran triomfador de la jornada, ja que va guanyar i va aconseguir retallar distàncies amb el líder del Mundial Jorge Martín, després de l’error en forma de caiguda que va cometre el madrileny en la volta inicial de la cursa. El madrileny, que en la lluita per la pole havia batut el rècord de la pista fins a dos ocasions, va retenir la seua posició de privilegi, amb Pecco com a perseguidor fins la segona volta, quan se’n va anar a terra i va cedir el liderat al transalpí per finalment acabar desè, fora dels punts.Amb aquesta victòria, el vigent campió aconsegueix rescabalar-se del mal cap de setmana a l’Emília-Romanya, retalla 12 punts i es queda a només 12 del de San Sebastián de los Reyes a la general, mentre que Marc Márquez segueix quart a 53 punts del liderat. “Res no és segur en la sessió de classificació i tot és possible en cursa”, deia el lleidatà al final de l’Esprint, per afegir: “No estic content perquè, una vegada més, he fallat en l’entrenament més important. Avui –ahir– ho hem salvat, no sé com, però ho he salvat. Aquest podi ens ha fet oblidar una miqueta el que ha estat la Q2, però queden escrits els errors que vaig cometent allà perquè en un futur no els puc cometre.”