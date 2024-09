El Vila-sana jugaràla Final a Quatre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Vila-sana va complir amb el guió i es va classificar per a la Final a Quatre de la Lliga Catalana d’hoquei patins al superar ahir en l’última jornada de la fase de grups el Manellu per la mínima, 1-0, gràcies a un gol de Flor Felamini a la segona part, un resultat curt ateses les ocasions que van tenir les de Lluís Rodero.

El tècnic lleidatà recuperava per a aquest duel tres de les seues cinc mundialistes (Gimena Gómez, Flor Felamini i Dai Silva) i aquests reforços van donar fluïdesa en el joc del Vila-sana.El quadre del Pla d’Urgell va ser el gran dominador del duel, encara que li va faltar definició en els metres finals i també en les jugades a bola aturada. Gimena en va falla una a la primera meitat i Flor una altra a la segona, malgrat que aquesta va poder redimir-se anotant el gol als deu minuts de la segona meitat que va classificar el Vila-sana com a primer de grup per a la Final a Quatre, que es disputarà el cap de setmana que ve a Roda de Ter.“Hem tingut el control del partit en tot moment i les millors ocasions. El treball de l’equip ha estat molt bo i crec que el marcador ha estat curt per tot el que hem generat”, va dir Rodero.