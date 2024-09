El Borges s'imposa a l'Artesa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Artesa de Segre i Borges es van enfrontar ahir en un dels duels lleidatans de Primera Catalana que, aquesta vegada, va caure a favor dels de les Garrigues (0-1). Amb un solitari gol de Joel Guitart, els de Sergi Reig van firmar la primera victòria de la temporada i ascendeixen fins a la desena posició. L’Artesa, per la seua part, va encadenar la segona derrota a la Lliga i, al costat del Sants, és l’únic equip que no ha puntuat encara.

D’aquesta manera, en la primera part, els de Pau Prior van portar el pes del joc, aconseguint controlar la possessió i generant les millors aproximacions ofensives. Per la seua part, el Borges Blanques va plantejar un partit més defensiu i va aconseguir una gran solidesa enrere durant tot el xoc.Malgrat els plantejaments oposats, els de Sergi Reig van ser els primers a obrir el marcador. El gol va arribar en el minut 27, fruit d’una centrada del capità del Borges, Joel Guitart, que va acabar colant-se a la porteria després d’un error del porter local, Aliou, en l’única rematada entre els tres pals del conjunt de les Garrigues durant tot el partit (0-1). Després del gol, l’Artesa va voler fer un pas endavant, però, novament, la defensa del Borges va impedir que poguessin materialitzar les seues ocasions.En el segon temps, els de la Noguera van introduir tres canvis de caràcter ofensiu que els van donar una empenta per tenir els millors minuts. Durant aquest període, Aires va estavellar una rematada al travesser i l’Artesa va gaudir de més ocasions que no van ser capaços de materialitzar. En els últims minuts, els locals es van abocar a l’atac. Tot i això, la defensa del Borges, que es va mostrar molt segura durant tot el matx, va aconseguir resistir les envestides dels seus rivals i segellar la primera victòria de la temporada. En la pròxima jornada, l’Artesa de Segre haurà de visitar el líder de la competició, el Gimnàstic de Manresa, mentre que el Borges s’haurà d’enfrontar al Martinenc. Ambdós equips jugaran diumenge a les 12.00.