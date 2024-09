Festa major atlètica

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La desena edició de la Cursa de Sant Miquel Memorial Víctor Rodríguez va reunir ahir prop de 350 participants, en una cita que va comptar amb dos recorreguts de 10 i 5 quilòmetres urbans entre els barris de la Bordeta i Mangraners. La cursa, organitzada pel col·lectiu Bordeta.net, va comptar amb la col·laboració de l’Associació de Veïns de Mangraners, així com la Paeria, la Diputació i la Secretària General d’Esports.

El guanyador de la cita de 10 quilòmetres va ser Albert Piñol (Runners CB.net), amb un temps de 33:06, mentre que en segon lloc va entrar Florià Martínez, a 2:07. Martí Borràs, del Gessers Algerri, va completar el podi amb un crono de 35:59. En la categoria femenina, la vencedora va ser Elisa Lladós (Clos Pons Thai Runners), amb un temps de 41:24, avantatjant en 21 segons Elvi Mestres (Pedala.cat) i en 24 Maite Farran.Quant a la prova de 5 quilòmetres, el guanyador en categoria masculina va ser Albert Costa (Baix Montseny), que va invertir un temps de 17:20. Jordi Camats (Clos Pons Thai Runners) va entrar a 7 segons, mentre que Javier Martínez ho va fer a 12 segons del vencedor. La prova femenina va ser per a Antònia Argilés, que va invertir un crono de 20:04. Laura Pallejà (Runner’s Balaguer) va entrar en segona posició, a 47 segons, mentre que Marta Bosch (Bellfruit) va completar el podi, amb un temps de 21:32.La celebració de la cursa va provocar afectacions de trànsit en alguns carrers dels barris de la Bordeta, Cappont i Mangraners. Per minimitzar-les, la Paeria tenia previst un dispositiu que va constar de 58 punts de regulació de trànsit, amb la participació de 37 efectius de la Guàrdia Urbana, assistits per 12 voluntaris de Protecció Civil i per 19 voluntaris de l’organització.