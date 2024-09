L'AEM guanya amb una menys

L’AEM va fer ahir un exercici de resistència i de fe per sumar el primer triomf de la temporada a casa i el segon en Lliga, al vèncer el DUX Logronyo per 3-1 en un partit en el qual les lleidatanes van jugar amb una menys durant més d’una hora per una rigorosa expulsió per doble groga d’Inés Faddi a la mitja hora. En aquell temps, el conjunt lleidatà ja guanyava per 1-0 i va fer gala de la sobrietat i la maduresa que de vegades havia trobat a faltar en aquesta arrancada de temporada per sobreviure sense gairebé patir amb inferioritat numèrica davant d’un Logronyo la principal amenaça del qual era la pilota aturada. Tanmateix, en una de les poques ocasions que va trobar el Logronyo en joc combinat, Fukuta va empatar (1-1). A falta de poc més d’un quart d’hora, les lleidatanes semblaven condemnades a defensar un punt que quedava molt curt, però que semblava el màxim al qual podia aspirar. Tanmateix, es va aferrar a una última opció on la inferioritat numèrica no és preponderant: les jugades a pilota parada. Així va ser com en dos córners Palacios i Noe Fernández van establir el 3-1 en el 84 i el 87 perquè l’AEM sumés fins i tot amb certa tranquil·litat tres punts en un matx que se li va posar molt costa amunt amb l’expulsió.

Després de la derrota de l’últim diumenge (1-0), el conjunt del Recasens buscava recobrar confiança a casa davant d’un rival que encara no havia encaixat cap gol en els tres primers partits de Lliga, fruit de la seua fèrria defensa. Amb dos estils semblants, el xoc va arrancar amb molt joc directe i arribades només a pilota aturada. La primera va anar a càrrec de la visitant Natalia. Isina va tenir una altra ocasió per al Logronyo amb un tret que va buscar la col·locació però que es va trobar amb una Laura Martí molt ben col·locada i molt segura durant tot el partit. El conjunt lleidatà no semblava còmode, però va trobar la millor manera de lliurar-se de la pressió riojana de sobre, l’1-0 d’Evelyn en el minut 15. Després d’un servei de banda a la zona de mitjos, Palacios va rematar de cap en camp propi i, després d’un rebot, Marina va trobar Evelyn en profunditat perquè la canària batés Chelsea en cursa (1-0). Les lleidatanes van trobar més espais i Evelyn va estar a punt de trobar el segon gol en el 29, quan un rebuig de la portera li va rebotar a la cara i va sortir fregant el pal. El 2-0 semblava a prop, però només dos minuts després, l’AEM va rebre un cop en forma d’expulsió, quan l’àrbitra va amonestar amb una segona groga molt rigorosa Inés per una falta sense cap perill en tres quarts de camp. Les jugadores de Rubén López es van adaptar bé a la situació, van mantenir la defensa avançada i fins i tot haurien pogut tornar a anotar, en un cop de cap de Vero Herrera al travesser en el 40, contrarestat poc després en un córner per la visitant Masferrer, que va rematar fora gairebé a porta buida. Després del descans, el guió era similar, amb un AEM que no patia i fins i tot generava perill en jugades d’estratègia. Tanmateix, en una pilota llarga a l’esquena de la defensa lleidatana, Sonya Keefe es va endinsar a l’àrea i va deixar la pilota enrere perquè Fukuta empatés a plaer (1-1). La japonesa va estar a punt de repetir, amb un tret llunyà que se’n va anar al travesser i va posar la por al cos a un AEM que en comptes d’acovardir-se va donar una última escomesa i va trobar el seu gran aliat en l’estratègia. Així, Evelyn va penjar un córner des de la dreta directament al capdavant d’una Palacios que va establir un 2-1 que va durar només tres minuts, perquè en un altre córner, des de l’altre costat, Noe Fernández va empalmar una gran volea després d’un mal rebuig de Valderas que va sentenciar el triomf (3-1) d’un AEM que va creure en les seues opcions i va obtenir el premi.

El tècnic de l’AEM, Rubén López, va posar especial èmfasi en el fet que “l’equip ha reaccionat molt bé amb tot en contra i això és el més important, perquè fins ara com a grup no havíem encaixat bé les adversitats, ens faltava competir una mica”.

“Avui, contra un equip que encara no havia encaixat i que t’empata en el minut 70, l’equip s’ha refet molt bé i hem tirat el partit endavant”, va afegir el tècnic, que va valorar especialment la victòria perquè “ens deixa més tranquil·les a nivell de punts, perquè quant a sensacions l’equip estava rendint a bon nivell durant la temporada i crec que avui s’ha fet justícia, perquè l’equip ha jugat molt bé també en inferioritat”.A més, el tècnic també va celebrar haver anotat dos gols a pilota aturada: “És una faceta on s’iguala tot i crec que avui hem estat superiors, perquè en defensa també hem estat molt bé i en joc tampoc no hem concedit ocasions, que és una cosa molt important per a nosaltres”, va declarar.Per la seua part, Meri Martorell va considerar que “els tres punts senten molt bé, perquè l’equip ha tingut el cap molt fred per reposar-se a l’expulsió”. A més, la de la Selva del Camp va ser ambiciosa i va dir que “el pròxim és sumar una porteria a zero, que ja toca”. Noe Fernández també va apuntar que “ens sentim molt bé defensant en bloc mitjà. Fins i tot amb una menys hem generat més que el rival i hem sentenciat a pilota aturada, que sabem que és determinant en aquesta categoria”.