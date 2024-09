”Marxo amb l'espineta de no haver generat”

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Verificat per Creat: Actualitzat:

L’entrenador blau, Marc Garcia, va mostrar decepció al declarar que “hem de fer autocrítica i intentar obrir més la defensa rival. Ells ens han donat la pilota, que és el que ens agrada, però no hem estat capaços d’arribar amb claredat. Avui marxo amb l’espineta de no haver pogut generar suficients ocasions de perill”.

El tècnic va afegir que “ens hem precipitat molt al veure’ns per sota en el marcador. O ens han entrat les presses o no hem tingut les idees clares. Per la seua part crec que el Sabadell ha fet un gran partit. De fet, crec que ha estat igual al que nosaltres vam jugar la setmana passada a Sant Andreu”. Així, el tècnic d’Alzira va destacar la profunditat de la plantilla quan se li va preguntar pels canvis: “Tenim 16, 17, 18 jugadors que poden aportar-nos molt i ser competitius en qualsevol escenari, avui els canvis han dinamitzat el ritme del partit, que és el que buscàvem, però no hem trobat el premi”, va lamentar.Finalment, va voler tenir unes paraules per a l’afició. “Abans d’anar-me’n volia demanar disculpes a tota l’afició que ha vingut al camp. Han estat de deu animant en tot el partit i em sap greu no haver pogut donar-los una alegria”, va declarar.Posteriorment, Joan Campins va afirmar que “no ens hem sentit gens còmodes. És difícil trobar una explicació exacta però en totes les jugades notàvem que ens costava molt arribar amb perill i generar. A la primera part hem tingut una sensació estranya”. El central va afegir que “no podem repetir els resultats de l’any passat i ho sabem, simplement avui no hem estat bé malgrat que el partit hauria pogut ser d’empat perquè ells tampoc han generat tant perill”. Finalment, Fernando Cortijo va declarar que “l’equip potser mereixia una mica més malgrat no sentir-nos còmodes en tot el partit”.