Segon triomf de l'Alpicat al batre el Solsona

L’Alpicat va aconseguir la segona victòria consecutiva, novament per la mínima, a l’imposar-se per 1-0 amb un gol del juvenil Rubén Fernández, que va decantar un partit molt disputat en el qual el Solsona també va tenir les seues opcions. Els locals van disposar de l’acció més clara per marcar, en el primer minut de joc, en una d’internada d’Éric Hereu que va cedir Xavi Gomà però aquest no va encertar en la rematada. Al 18 va ser el visitant Ferrer qui va perdonar, rematant alt després de superar Fran. A la segona part els visitants van tenir més la pilota, però Rubén Pardo va rematar un córner en el 64 per marcar el gol de la victòria (1-0).