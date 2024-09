Taules en un derbi que va estar deu minuts suspès

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Un gol d’Ángel Correa en el minut 96, que va haver de ser validat pel VAR, va permetre a l’Atlètic de Madrid empatar (1-1) contra el Reial Madrid al Cívitas Metropolitano, en un derbi amb molta tensió i poc futbol que va estar interromput una mitja hora pel col·legiat per llançament d’objectius per part de l’afició blanc-i-vermella. L’argentí va tornar a sortir al rescat i l’Atlètic es va fiar de nou a l’èpica amb un gol tocatardà que va salvar el derbi i va impedir l’escapada del Madrid, que es queda a tres punts del Barça, que va aconseguir minimitzar la primera derrota de la temporada a Pamplona.

No va ser ni de bon tros el millor derbi entre tots dos, però sí un dels més accidentats. Ja venia calent per la iniciativa dels més radicals de l’Atlètic d’acudir al matx amb màscara a insultar Vinicius, i es va tornar a embolicar. Va ser arran del 0-1 de Militao quan el sector ultra matalasser va intensificar el llançament d’objectes a la porteria que defensava Thibaut Courtois, la qual cosa va obligar el col·legiat a parar el partit. Busquets Ferrer va demanar l’advertència per megafonia i, al no millorar la situació, va decidir suspendre el partit durant mitja hora i va enviar els dos equips als vestidors. Mitja hora després es va reprendre el duel i l’entrada de Correa va ser clau perquè l’Atlètic salvés un punt en el temps afegit.

De Jong: “No és cert que cobri 37 milions, hi estic molt lluny”

Frenkie de Jong ja veu la llum al final del llarg túnel que l’ha tingut lluny dels terrenys de joc des de l’abril. Tres lesions consecutives al turmell dret li van impedir tenir continuïtat el curs passat i haver començat el present. Però tot apunta que la propera setmana s’afegirà totalment als entrenaments amb el grup de Flick. El centrecampista es va sincerar en els mitjans del club i va assegurar que no només la decisió de no operar-se va ser conjunta, del Barça i seua, sinó que va negar que cobri les xifres desorbitades que s’han publicat i que li han suposat ser objecte de l’animadversió de la grada culer. “No és cert que cobri 37 milions. És una xifra molt elevada que està molt, molt, molt lluny de la quantitat que cobro”, va assenyalar el centrecampista neerlandès.