Il·lusió amb els peus a terra

Publicat per MARC PERELLÓ Verificat per Creat: Actualitzat:

El CA Castellserà afronta un nou curs a Segona Catalana amb el principal objectiu de la permanència, però amb el convenciment que pot igualar la bona versió de la temporada anterior, en la qual va acabar novè, en un curs en què la principal novetat és que actuarà com el filial del Mollerussa, de Tercera RFEF, per la qual cosa el Castellserà pot donar sortida a jugadors juvenils abans de fer el salt definitiu al primer equip.

Amb aquests condicionants, el tècnic Joan Balcells, que compleix la tercera temporada a la banqueta urgellenca, considera que s’ha format “un equip seriós, amb joves que segueixen i jugadors amb molta experiència al club, i els reforços que han arribat amb ganes de reivindicar-se”, va assenyalar. Balcells insisteix que l’objectiu és la permanència, però veu els seus jugadors “amb ganes de fer un bon any”, assegura. A més, va celebrar l’acord amb el Mollerussa, que va ser valorat com a una cosa “molt important per a un poble com Castellserà, perquè hi ha jugadors amb un altre ritme de preparació que ens poden aportar molt en els partits i els entrenaments”. En aquesta línia, va assenyalar que “l’equip ha fet un gran pas endavant des que vaig arribar fa dos temporades”.