Alcaraz venç Medvédev i s'enfrontarà amb Sinner

Alcaraz torna una bola per sota de les cames. - EFE

Carlos Alcaraz va doblegar ahir el rus Daniïl Medvédev per 7-5 i 6-3 i va avançar fins a la final de l’Obert de la Xina, on es veurà les cares amb l’actual número u mundial, l’italià Jannik Sinner, que va vèncer el jugador local Bu Yunchaokete per 6-3 i 7-6 (3).

El murcià, segon cap de sèrie, va superar el moscovita en 1 hora i 27 minuts. Era la vuitena vegada que aquests dos jugadors s’enfrontaven, amb un balanç molt favorable per al murcià de 6-2, amb les últimes quatre victòries en aquest 2024.

Per la seua part, Paula Badosa es va imposar per 6-4 i 6-0 a la segona cap de sèrie de l’Obert de la Xina, la nord-americana Jessica Pegula, i va avançar als quarts de final del torneig de categoria WTA 1000.