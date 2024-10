L'equip més estable de la Lliga

El Linyola afronta la campanya 2024/25 sent l’equip que porta més temporades de forma consecutiva a Segona Catalana, en la qual milita des que encara era Primera Regional. Després de més de 15 anys sense ascensos ni descensos, el club del Pla d’Urgell aspira a allargar la seua estabilitat. “Primer de tot hem d’aconseguir la salvació i després intentar quedar tan amunt com sigui possible, si pot ser millor que l’any passat”, va declarar a SEGRE el president de l’entitat, Rubén Pou, després d’una temporada en què el Linyola va acabar desè.

La principal novetat per a aquesta campanya, que el conjunt del Pla d’Urgell ha arrancat amb dos derrotes, és la tornada de Sergi Bernaus a la banqueta. El tècnic ja va dirigir l’equip fa dos temporades, portant-lo a la promoció per pujar de categoria i, després d’un any allunyat de les banquetes, torna a assumir el liderat d’un equip que ha mantingut la seua columna vertebral amb el reforç d’una desena de jugadors de la zona. “Sabem que amb aquest entrenador ens va anar bé i confiem que enguany també oferirem un bon rendiment. La nostra meta és la de gaudir de la categoria, però sempre sense despistar-nos, perquè sabem que és dura”, va concloure Pou.