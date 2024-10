Esteve correrà al Marroc com un test per al Dakar

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El pilot lleidatà Isidre Esteve, amb Txema Villalobos com a copilot, afronta optimista amb el Repsol Toyota Rally Team el Ral·li del Marroc que arranca aquest diumenge, i que es presenta com “la millor preparació” per al Dakar de l’any que ve i al qual acudeixen a “competir i a continuar passant-ho bé” al volant del Toyota Hilux T1+.

“El Ral·li del Marroc és la millor preparació per al Dakar. A nivell esportiu, tots els canvis previstos per al Dakar es proven aquí, perquè el director de les dos carreres és el mateix, David Castera, i això ens permet arribar al Dakar sense dubtes”, va remarcar Esteve.El pilot d’Oliana també recorda que “el terreny és molt similar”. “Les pistes del nord de l’Aràbia Saudita són molt semblants al Ral·li del Marroc”, va indicar Esteve, que també necessita “tenir ritme de carrera perquè el Dakar del 2025 ja és aquí i cal tenir velocitat, seguretat i entesa amb el copilot”. En la seua 25a edició, el Ral·li del Marroc estarà marcat per les pluges caigudes recentment al país i que han alterat el terreny.