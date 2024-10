L’AEM fa història a la pròrroga (1-2)

Publicat per COLAU OBRADOR Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit ha començat amb l'AEM atacant i dominant el partit, amb l'Espanyol sense apretar. Al minut 7, en una centrada de cantonada, Atiq ha rematat de cap, que ha anat directe cap al cap a una jugadora de l'Espanyol que ha acabat desviant la pilota i marcant el primer gol. Fins al quart d'hora de partit no ha arribat la primera ocasió de l'Espanyol, un xut que no ha anat entre els tres pals. Arribant a l'equador de la primera part s'ha igualat el domini, però amb joc més lent. Al minut 31 ha arribat el gol de l'Espanyol en una jugada d'estratègia, en una rematada de cap dintre de l'àrea petita. Al minut 40 l'AEM ha tingut una ocasió claríssima, que Mery Marti ha quedat dintre de l'àrea, però el xut ha sortit per sobre del travesser. La primera part ha acabat amb l'AEM enfonsat al seu camp amb un seguit de centrades de l'Espanyol.

La segona part ha començat amb un ritme més parat que els primers 45 minuts, però amb domini ofensiu de l'AEM. Passats els primers deu minuts, com si fos un calc del primer temps, el domini s'ha igualat i s'ha baixat encara més el ritme. Al minut 61 l'Espanyol ha tingut una doble ocasió després d'una centrada de banda, però la defensa aemista l'ha refusat amb contundència. A partir d'aquest moment, les locals han començat a pujar línies i no deixar sortir amb tranquil·litat a l'AEM, però aconseguint algun contraatac que no han pogut aprofitar. S'ha arribat al minut 80 sense ocasions clares, però amb atacs dels dos equips. Els últims 5 minuts han estat molt frenètics, amb els dos equips pujant el ritme de sobre, amb cap dels dos volent una pròrroga. Tot i això, cap dels dos equips ha pogut trencar la igualtat i s'ha anat a la pròrroga.

El temps afegit ha començat amb una ocasió molt clara de l'Espanyol, deixant clares les intencions per la pròrroga. Tot i això, l'AEM no ha abaixat els braços i ha continuat atacant. Al minut 103 ha estat a punt de marcar l'Espanyol, però Maria Món ha parat dues pilotes dintre de l'àrea petita. Al minut 108, en una centrada de Palacios, Maria Lara ha marcat batent la portera perica i posant a l'AEM per davant. L'Espanyol no ha parat i ha estat a punt de marcar després del gol, i al minut 115 n'han tingut una altra que s'ha estavellat al pal. Tot i l'atac continu de l'Espanyol, l'AEM ha resistit bé i inclús ha pogut trobar alguna ocasió més, amb una ocasió clara que ha acabat amb un xut al travesser. El partit ha acabat amb 1 a 2 a favor de l'AEM.

L'AEM fa història i passa a tercera ronda de la Copa de la Reina per primer cop en la seva història, guanyant a l'Espanyol a la Dani Jarque. Diumenge rebran al Villareal al Recasens a les dotze del matí.