Ple al Barris Nord i mosaic sorpresa per a l'estrena de l'Hiopos Lleida davant del Barça

Publicat per Xavi Pujol Redactor Esports Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Després del debut a l’ACB de diumenge passat a Saragossa, on només va faltar la victòria després d’un bon partit dels de Gerard Encuentra, arriba l’esperada estrena a casa davant del totpoderós Barça. El Barris Nord presentarà el primer ple de la temporada, amb gairebé 6.000 espectadors, que és l’aforament que té previst l’Hiopos Lleida. No serà la millor entrada de la història al coliseu lleidatà, que ara fa 23 anys estrenava també en un partit davant del conjunt blaugrana. La millor assistència de públic en les quatre temporades que va estar a l’ACB el ja desaparegut Lleida Bàsquet es va produir en un partit contra el Múrcia, l’últim de la fase regular 2003- 2004, un 24 d’abril del 2004. A

quella vegada es van reunir 6.500 espectadors per presenciar en viu la victòria que l’equip llavors dirigit per Asa Petrovic va aconseguir davant del quadre murcià (95-70) i que li va permetre mantenir un any més la categoria, que finalment perdria la campanya següent. La segona millor entrada va ser a LEB Or, concretament en el partit de quarts de final del play-off d’ascens a la Lliga ACB davant del Tenerife el 2008, al qual van assistir 6.400 persones. Per al duel de diumenge amb el quadre blaugrana només queden unes 400 entrades per vendre, la gran majoria de les zones 4N i 4S Superior, les situades a les zones més laterals del conegut Dragon Khan, que es posaran a la venda el dia del partit. A la part de baix amb prou feines queda un centenar de localitats disponibles.

Llum, so i mosaic

Per a la històrica tornada de l’ACB al Barris Nord, el Força Lleida prepara un espectacle de llum i so d’acord amb l’esdeveniment, mentre que la penya Nucli Bordeus desplegarà a tota la zona de Lateral un gran mosaic amb un missatge motivador per celebrar l’efemèride. A més, l’entitat, que demana als aficionats que acudeixin al pavelló mitja hora abans de l’inici del partit, també té la intenció d’organitzar una fan zone per a l’afició prèvia el partit a la zona coberta del pàrquing, tot i que la previsió de pluja podria obligar a cancel·lar-ho.