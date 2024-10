Abonaments a 25 i 75 euros per veure el Robles Lleida de Lliga Femenina 2

Publicat per Xavi Pujol Redactor Esports Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Força Lleida va presentar aquest dijous la campanya d’abonats de l’equip femení, que per tercera temporada militarà a la Lliga Femenina 2, la tercera a nivell estatal. El club ha decidit per primera vegada que els aficionats paguin per veure l’equip femení, i per això ha fixat dos únics abonaments, un per al públic en general, que ascendeix a 75 euros, i un altre de 25 per als socis de l’Hiopos Lleida d’ACB, mentre que les entrades costaran 10 (tots els jugadors de la base podran accedir gratis portant l’equipació del club).

L’objectiu, segons va reconèixer ahir el president Albert Aliaga, “no és econòmic”, ja que “el retorn no és tan important respecte al pressupost”, va dir, sinó perquè “creiem que, una vegada que el projecte ha agafat forma, hem de posar-lo de relleu i comptar-nos, veure quina acceptació té el projecte al territori per saber quanta gent s’hi implica”, va dir Aliaga, amb referència a les 2.500 persones que el mes de juny passat van firmar el manifest de suport perquè el Robles Lleida seguís a la categoria i evitar així el descens com pretenia el club després de conèixer que la gran majoria de jugadores locals no continuarien.

“És el moment de posicionar-nos i saber què vol fer Lleida amb el bàsquet femení”, va assenyalar, i va reconèixer que “no entendria que no hi hagués entre 700 i 800 persones cada partit. Tots ens hem de mullar, i ara li toca a l’aficionat de fer el pas”. El president també va revelar les pèrdues de l’equip femení aquesta passada campanya, que van ascendir a 50.000 euros sobre un pressupost de 150.000, el mateix que tindrà enguany.