L'Escola de Valors arribarà a 12 centres

L’Atlètic Lleida va presentar ahir un nou curs, el quart, de la seua Escola de Valors, un projecte mitjançant el qual, amb el suport com a patrocinador de General d’Estudis, vol mostrar a l’alumnat de Primària dels centres escolars lleidatans que els valors del món de l’esport estan igualment vigents en tots els àmbits de la vida. Seran, en total, dotze les escoles de la ciutat de Lleida i voltants que podran gaudir d’aquesta iniciativa, que arribarà a uns 700 alumnes.

La presentació, que va tenir lloc a les dependències del camp Ramon Farrús, va comptar amb la participació de Xavier Bartolo, director esportiu del club, del coordinador de l’activitat, Ramon Folguera, i de Domènec Boldú, director de General d’Estudis.Bartolo va destacar que aquest projecte és la primera de les propostes que des de l’àrea social del club volen implementar enguany. “L’objectiu és atansar el club a les escoles, a l’alumnat i a la ciutat, i al revés, atansar als nens i nenes el que és l’Atlètic Lleida”, va dir, perquè el vegin com un club “pròxim”.Per la seua part, Domènec Boldú va recordar que General d’Estudis es va incorporar al projecte fa quatre anys i que els va interessar perquè “incidia en la gent jove i donava una visió positiva del que havien de ser els valors de la persona i els relacionava amb l’esport”.Pel que fa al funcionament de l’Escola de Valors, Ramon Folguera va explicar que s’articula mitjançant les visites als col·legis en què participen dos jugadors del primer equip del club que ofereixen unes xarrades sobre valors humans. Durant les visites es demana als alumnes que facin un dibuix en el qual intentin reflectir quins són aquests valors, i les millors creacions són premiades per General d’Estudis amb un kit de material escolar. A més, a final de temporada, s’entreguen uns diplomes a cada guanyador que serveixen per bescanviar per un curs gratuït en qualsevol dels dos centres de General d’Estudis.