Arrancada amb ambició del Robles Força Lleida

El Robles Força Lleida obre aquesta tarda (17.30) a la pista d’un acabat de descendir de la Lliga Challenge, el Picken Claret, una nova temporada a la Lliga Femenina 2, la tercera consecutiva. Ho farà encara sense un objectiu clar, segons va apuntar ahir el tècnic, Rubén Petrus, que vol continuar sent ambiciós dins de la prudència. “L’objectiu ha de ser, sobretot, competir, i sense deixar de ser prudents, ser ambicioses al màxim. L’objectiu no està establert del tot, però el que sí que està clar és que hem de competir per ser al més amunt possible”, va apuntar.

El nou projecte 2024-25 va començar amb polèmica, després de l’enfrontament del mes de juny passat entre el grup de jugadores de la casa i la junta directiva per la continuïtat de l’equip a la categoria, que va estar en dubte perquè la majoria tenia intenció de deixar-ho. En aquest sentit, Rubén Petrus va assumir part de culpa. “És un tema que amb una millor comunicació per part de tots, tant de jugadores, com del cos tècnic i la parcel·la directiva, tot s’hauria pogut solucionar de manera interna, però al final hi va haver tot el soroll que hi va haver, encara que ha de quedar com una anècdota. La veritat és que les jugadores implicades estan tenint una feina excel·lent i per part del club tenim les mateixes facilitats i condicions que abans”, va indicar.Al final es va poder reconduir perquè sis de les noies (la base Abril Rexach, les escortes Carla Fernández i Iris Tribó, les alers Andrea Fernández i Maria Cerqueda i l’aler pivot Laura Gil) van fer marxa enrere i es van mantenir en una plantilla que s’ha reforçat amb la base polonesa Justyna Rudzka, l’aler pivot francesa Clara Mertz i les pivots Laura Biczo, d’Hongria, i la targarina Martina Peláez, que avui causarà baixa per una lesió en un turmell. Completen l’equip les jugadores del sènior B Laura Castellana i Lídia Guiral. Sobre la plantilla, Petrus va assenyalar que “és diferent del de la passada, molt jove i amb molta gana per créixer i millorar”.