El Borges aconsegueix la primera victòria al vèncer contra l'Escala

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Enoli Borges Vall va aconseguir ahir una meritòria i fins i tot sorprenent victòria per 2-4 contra el Robin Hat Prisco l’Escala, tenint en compte les formacions amb què es presentaven els dos equips.

En el primer partit, Joan Masip va cedir davant del xinès Chih-wei Yeh per 3-0, però Marc Duran es va imposar per 0-3 al txec Michal Obeslo en el segon. El duel de catalans del tercer partit entre Norbert Tauler i Iker González va caure del costat del jugador del Borges per 1-3.En el duel entre els dos números 1, Duran va perdre contra Chich-wei Yeh per 3-0.En el cinquè partit de la tarda Masip va sumar el tercer punt per al Borges al vèncer González per 1-3. Finalment, Tauler va sentenciar en el sisè matx al vèncer Obeslo per 0-3. Tauler porta un 100% de victòries a la Lliga, ja que ha guanyat els 4 partits que ha disputat en les dos primeres jornades. El pròxim partit del Borges serà el dia 11, a les 18.00, quan rebrà l’actual campió de lliga, el Cajasur Priego de Còrdova.