“La derrota ens serveix per aprendre”

El tècnic del Lleida, Marc Garcia, va admetre ahir que han de corregir el mal inici que tenen en els partits, va dir que la derrota davant del Sabadell (0-1) servirà a l’equip “per aprendre” i va assegurar que demà contra un Olot en ratxa jugaran “en un dels camps més complicats de la categoria”

Sobre la primera derrota de la temporada, Garcia va dir: “Han estat els dies més fàcils per treballar. M’he adonat que tinc una plantilla molt madura en aquest sentit. Hem normalitzat el fet de saber digerir les derrotes i penso que n’hem après, que és per a l’únic que serveixen. Sempre és preferible venir d’una victòria, però tot i així ha estat una bona setmana”, va declarar.Per una altra banda, va fer autocrítica a l’hora de valorar l’atac de l’equip. “Prenem decisions de vegades molt precipitades i això impedeix que puguem generar més ocasions. Dediquem hores a treballar-ho i també ho hem fet aquesta setmana. Hem de tenir més paciència amb la pilota per fer més mal al rival”, va remarcar. També va reconèixer els mals inicis de partit de l’equip. “Hem parlat del tema i de buscar solucions. És cert i hem de conscienciar-nos que són molt importants els inicis.”Sobre l’Olot, que porta dos victòries consecutives a la Lliga més una tercera a la Copa Catalunya, el tècnic va assenyalar que “estic convençut que serà un equip a tenir en compte aquesta temporada. Conec l’entrenador [Pedro Dólera] i treballa molt bé moltes situacions de joc. A més, l’Olot té una plantilla molt experimentada. Alguns venen d’ascendir i això els dona una dinàmica molt positiva. Estic segur que anem a un dels camps complicats de la categoria”.