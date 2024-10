Debut agredolç

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cadí la Seu no va poder repetir victòria com fa un parell de setmanes a la Lliga Catalana, que va conquerir per quarta vegada consecutiva, i va acabar perdent en l’estrena de lliga davant d’un Girona que es va prendre la revenja (77-80). Les de Roberto Íñiguez van tirar d’ofici i, sobretot, els triples, en especial de Chloe Bibby, la gran novetat respecte al duel a la final de la Lliga. L’australiana, MVP de l’última edició de la lliga polonesa, es va exhibir amb 4 triples i 20 punts per liderar el triomf del seu equip davant d’un Cadí que va reaccionar després d’anar perdent per 16 punts. Va capgirar el partit amb un parcial de 28-14, liderat pels triples de Júlia Soler, però no va saber rematar la feina i va perdre en un final ajustat.

El quadre urgellenc va començar manant gràcies a la seua efectivitat ofensiva, que li va donar un màxim avantatge de sis punts als 4 minuts de joc (9-3). Però la situació faria aviat un tomb total gràcies als triples de les gironines, en especial de Chloe Bibby. L’australiana, que ja havia anotat des de més enllà dels 6,75 la primera cistella del seu equip en el partit, va firmar poc després el segon i juntament amb dos més de Touré i Ygueravide van poder capgirar el marcador (15-18), completant un parcial de 6-15. Bibby i Calwell anotarien dos de triples més abans de tancar el primer assalt amb la màxima renda de l’Uni Girona, set punts (19-26).Isaac Fernández demanava a les seues jugadores més intensitat en defensa i intentar tancar millor el rebot, però cap de les dos premisses no es va donar. És més, la situació es va agreujar en el segon quart per la precipitació en atac, la qual cosa va provocar fins a 10 pèrdues. El Girona, molt més experimentat i amb un encert en el tir de tres fora de l’habitual, va anar eixamplant les diferències. Un parcial de sortida de 0-5 va situar el desavantatge per sobre de la desena de punts (19-30), una dinàmica que Murekatete i Baines van aconseguir frenar, però per poc temps, ja que les gironines van tornar a la càrrega i un triple de Hristova i quatre punts seguits de Jakubcova van obligar el tècnic local a parar el partit (24-37, m.17).De poc li va servir, ja que Bibby va tornar a fer de les seues i amb un triple, el quart del seu compte de set intents, i dos tirs lliures va situar el seu equip amb el màxim avantatge de tot el partit, 16 punts (26-42), que les urgellenques van aconseguir reduir a 13 al descans (30-43).Tornant dels vestidors, el Girona va recuperar els 15 d’avantatge amb una cistella de Bibby, però allà va començar la remuntada local, guiada per Soler. Un parcial de 8-0 va obligar Roberto Íñiguez a demanar un temps mort (38-45) que no va tenir efecte perquè la capitana local va anotar un altre triple que situava al seu equip a només 4 punts (41-45, m.24). Amb una defensa molt més intensa i robant pilotes, el quadre d’Isaac Fernández va poder córrer i amb un gran encert ofensiu va completar la remuntada amb un parcial de 28-12 que deixava el partit del tot obert (58-57).El Cadí va creure en la victòria i a 6 minuts del final dominava per cinc punts després d’una arrancada d’últim quart espectacular, amb triples de Jefferson i Palma (68-63). Però va reaparèixer Bibby i el Girona, que havia errat els set últims triples, va capgirar de nou el partit amb un parcial de 0-15 en tot just tres minuts (68-78). Faltaven 2:50 per al final i tot semblava perdut, però les urgellenques no es van ensorrar i van aconseguir situar-se a tres (75-58), amb Soler de líder amb cinc punts, però el cansament del Cadí i l’experiència del Girona van evitar que el triomf es quedés al Palau.

Júlia Soler: “Estem fotudes, però anem pel bon camí”

Júlia Soler, capitana del Cadí, es va mostrar abatuda per la derrota, però convençuda que van en clara ascensió. “Hem estat molt a prop de guanyar. Ara estem fotudes, però anem pel bon camí”, va assenyalar la de Banyoles. Sobre la reacció després del descans va comentar: “Hem parlat i hem dit que no podíem anar-nos-en del partit. Ho hem fet i hem retallat les diferències. Cal quedar-se amb això”. Per la seua part, el tècnic Isaac Fernández va dir: “Estic molt orgullós de com hem reaccionat quan pitjor estàvem, però quan ens hem posat al davant ens ha tornat a passar factura, no sé si la falta d’experiència, el cansament o l’encert d’elles. Cal aprendre dels errors.”