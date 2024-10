Estrena en gran

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ACB torna avui 19 anys després al Barris Nord, que presentarà les seues millors gales per a la històrica estrena casolana de l’Hiopos Lleida. Després del debut agredolç de fa una setmana al Príncipe Felipe de Saragossa, on no va poder oferir una victòria que va acariciar als més de 800 seguidors que es van desplaçar, buscarà redimir-se aquesta tarda (18.30) en el Partidazo de Movistar Plus i donar la gran campanada.

Es repeteix el duel que fa 23 anys i dos dies estrenava un Barris Nord construït en temps rècord que, com ara, també suposava el debut a casa en primera aventura de Lleida a l’ACB. L’equip dirigit llavors per Edu Torres va estar molt a prop de donar la sorpresa (86-91) contra un Barça dirigit per Aíto García Reneses i liderat a la pista per Jasikevicius i Navarro, avui a la grada com a director general de la secció. L’últim partit oficial a la màxima categoria es va disputar el 15 de maig del 2005, quan el ja desaparegut Lleida Bàsquet, sota el nom de Plus Pujol, tancava la seua aventura perdent amb l’Estudiantes (103-112).Serà un duel entre dos equips que presenten moltes novetats, moltes més els de Gerard Encuentra que els de Joan Peñarroya, però tots dos en plena construcció, si bé el Barça, atès el seu potencial, és el clar favorit per emportar-se una victòria per la qual els lleidatans lluitaran amb dents i ungles amb el suport de gairebé 6.000 espectadors. Ja ho va avisar el seu tècnic en la roda de premsa prèvia: “El que no pot faltar-nos és energia i esperit competitiu, aquí hem d’estar molt bé”, va avisar.L’empresa no serà gens fàcil, ni per la qualitat dels jugadors del Barça ni per la profunditat de la seua banqueta, i més perquè a l’Hiopos Lleida li segueix faltant poder físic i punts interiors, malgrat que Cooke Jr. va ser un dels destacats en l’estrena amb els seus 12 rebots, el rècord de la jornada. “Ells tenen qualitat en totes les posicions, potser en el joc interior és on més ens han fet mal aquesta pretemporada i treballarem per ajustar-ho millor, però sí que és una realitat que anem un punt més fluixos en aquesta parcel·la”, va reconèixer Encuentra, que té clar que l’equip ha de millorar en moltes facetes, incloses les bàsiques del joc. “Hi ha moments del partit que encara fallem en coses, com la falta d’entesa. Hem de millorar la comunicació, la defensa de transició, tancar millor el rebot, coordinar bé els ajuts i llegir millor el joc d’atac. Hem d’acabar de conjuntar i això comporta un procés. No obstant, veig l’equip millor cada dia, però ens queda molt”, va reconèixer.

Esgotades totes les entrades per al derbi

Ja no queda ni una sola entrada per veure aquesta tarda l’estrena a casa de l’Hiopos Lleida. El club va anunciar ahir a primera hora del matí que les poques que encara quedaven s’havien venut, per la qual cosa el Barris Nord presentarà un ple absolut, amb gairebé 6.000 espectadors a les grades.

