El Lleida no passa de l’empat (0-0)

El partit ha començat amb domini ofensiu dels locals, i fins al minut 12 no ha arribat la primera ocasió del Lleida, amb una rematada de cap Naranjo, arribant forçat. Passats aquests minuts, el Lleida ha començat a empènyer i a pressionar a camp contrari, aconseguint serveis de cantonada consecutius. Tot i això, l'Olot no ha parat d'atacar i també ha aconseguit alguna ocasió clara. Passat l'equador de la primera part ha caigut a terra Campins, que no ha pogut continuar el partit en una jugada on s'ha fet mal ell sol. Els últims minuts de la primera part han estat d'anades i vingudes, però sense cap ocasió clara.

La segona part ha començat una ocasió d'Adri Gené, quan una pilota l'hi ha caigut als peus després d'una mala sortida del porter olotí. Als 5 minuts de segona part, després d'un possible penal que els jugadors de l'Olot s'han quedat reclamant, Quadri i Gené han muntat un contraatac que ha acabat amb un xut de Gené que ha sortit pel costat de la porteria. A partir del minut 65, el Lleida ha agafat la iniciativa i ha dominat la possessió, però sense cap ocasió molt clara. Aquest domini ha donat peu a contraatacs de l'Olot, amb rematades des de fora de l'àrea. Passada la mitja hora de segona part, el domini s'ha tornat a igualar, on els dos equips han tingut ocasions, sobretot Unai que ha tingut un xut des de dintre de l'àrea, però que el porter de l'Olot ha pogut aturar. Al minut 85 Iñaki s’ha fet mal i han entrat les assistències, però per sort no ha marxat. El partit ha acabat amb un seguit d’oportunitats dels dos equips que no han concretat.

El Lleida no aconsegueix trencar l’empat inicial, i perd l’oportunitat de posar-se en tercer lloc. Diumenge rebran l’Alzira, ex-equip de Marc Garcia, al Camp d’Esports a les cinc de la tarda.