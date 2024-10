Márquez remunta per aconseguir un nou podi

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Trepidant carrera esprint la que es va viure ahir a Motegi, una continuació del que havia passat hores abans a la Q2 i com a aperitiu del gran premi que s’intueix avui. Després que Pedro Acosta, autor de la pole, caigués quan liderava i ja marxava en solitari cap a la seua primera victòria, el vigent campió, Pecco Bagnaia, no va desaprofitar l’oportunitat i va firmar el seu tercer triomf consecutiu dissabte i el sisè del curs, aconseguint retallar sis punts respecte a un Martín que sortia onzè i que va acabar quart. En el podi el van acompanyar Enea Bastianini i Marc Márquez, protagonistes d’un preciós duel per la segona plaça, amb toc inclòs, que al final es va emportar l’italià. Àlex Márquez va sumar tres punts a l’acabar setè.

Acosta va ser el líder en les nou primeres voltes, fins que a quatre del final se’n va anar a terra, deixant amb safata la victòria a Bagnaia, que anava darrere seu i al davant del seu company d’equip i compatriota Enea Bastianini, a més de Marc Márquez, qui no va poder aconseguir la pole al veure anul·lada la seua millor volta ràpida i rècord per excedir els límits del circuit, per acabar novè els entrenaments.El lleidatà, com ja va fer la setmana passada, va remuntar moltes posicions a la sortida per situar-se en la lluita pel podi. Va rodar diverses voltes darrere de Martín, que va aconseguir superar per anar-se’n contra els tres de cap, si bé Acosta, per un error, es va quedar fora de combat. A dos voltes del final Márquez va intentar fins a en dos ocasions superar Bastianini, però aquest les hi va tornar gairebé immediatament per recuperar la segona posició, amb Bagnaia ja consolidat en la primera camí de la tercera victòria consecutiva en un esprint. Ara només són 15 els punts que el separen de Martín (372), encara líder, mentre que Márquez segueix quart, a 5 punts de Bastianini, que és tercer.Marc va acabar la jornada amb un sabor agredolç, content amb el podi però enfadat per quedar-se sense pole a l’anul·lar-se la seua millor volta. “Som experts a complicar-nos la vida. Si no és per una cosa és per una altra. L’important és que avui –ahir– hem mostrat velocitat, una vegada més. Està clar que en la sessió de classificació hem tingut aquest punt de mala sort. Toco el verd, evidentment, però, després, la notificació arriba súper tard, cosa que no havia passat mai, però hi va haver un error de connexió al wifi o una cosa així”, va dir. Sobre la cursa va comentar: “Ho he fet tan bé com he sabut a l’esprint, hem tingut aquesta batalla i hem quedat a prop del líder, que és l’important.”