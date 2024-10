Sense final per al Vila-sana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Vila-sana va caure de forma sorprenent davant del Cerdanyola (3-4) en semifinals de la Lliga Catalana i no serà avui a la final en la qual hauria optat al primer títol en joc. Decepció absoluta per a un equip que és superior al seu rival, malgrat que després cal demostrar-ho sobre la pista. Més encara quan l’equip del Pla d’Urgell, tot i fer un mal partit, s’havia col·locat amb un 2-0 a favor.

El Vila-sana tornava a ajuntar tota la plantilla en un partit, després de tornar les mundialistes i amb tot just tres entrenaments al complet. Però tot semblava marxar segons com estava previst quan Dana Antón a l’inici de la primera part i de la segona col·locava un 2-0 al marcador. El Cerdanyola, tanmateix, va empatar poc després amb dos gols en menys d’un minut. I fins i tot es va posar al davant al marcador (2-3). Victòria Porta va restablir la igualada (3-3), però en els instants finals el gol del Cerdanyola (3-4) queia com un cop i trencava les aspiracions d’un desconegut Vila-sana.Després del partit, el tècnic lleidatà Lluís Rodero feia autocrítica. “En soc el primer responsable. Les jugadores que estiguin tranquil·les, però avui no hem estat nosaltres. Ens ha faltat intensitat i hi ha hagut falta de concentració. Estic tocat perquè ens hem quedat sense jugar la final i també per la manera en què hem perdut”, començava dient un abatut Rodero.“Hem comès errors individuals i de precipitació durant la segona part. Havíem de saber controlar la pressió i no n’hem sabut. Els partits no es guanyen fins al final”, va assenyalar el tècnic. No obstant, va voler treure algun aspecte positiu malgrat la decepció. “Crec que ens anirà bé per a la Lliga saber que aquests partits s’han de guanyar. Ara vindrà la Supercopa i segur que serem un altre equip.”

El Pons Lleida va caure derrotat de forma molt honrosa davant del Calafell, en un partit en el qual els lleidatans van tenir tres baixes molt importants com les de Sergi Duch, lesionat al genoll dret; Nico Ojeda, amb molèsties al colze i al qual el tècnic Edu Amat va preferir reservar per a l’inici de l’OK Lliga; i Darío Giménez, amb un procés gripal.

I malgrat aquests condicionants, l’equip lleidatà va donar la cara. Va ser capaç d’empatar un duel que se li va posar primer 2-0 i després 3-1, amb un 3-3 a falta de sis minuts per a la conclusió. Però el Calafell va aconseguir a menys de tres minuts el 4-3 que resultaria definitiu. El Pons Lleida només va disposar de set jugadors, dos dels quals porters.Després del partit, el tècnic Edu Amat va valorar la resposta de l’equip davant de l’adversitat. “Veníem condicionats per les baixes i tot i així hem entès bé la situació i l’equip ha respost sense perdre la cara. Estem contents amb el partit que hem fet i ens veiem preparats per afrontar l’inici de Lliga davant del Vic”.