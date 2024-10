Victòria del Balaguer que continua invicte

Andreu Ramos pugna per la pilota amb un rival. - JOAN BOVÉ

El Balaguer va aconseguir la seua segona victòria consecutiva al vèncer la Guineueta per 1-0 en un partit en el qual els de la Noguera van estar a un bon nivell defensiu i els va servir per col·locar-se en la segona posició de la taula provisionalment, així com continuar invictes en el campionat de lliga.

La primera part va estar molt igualada, amb molt poques ocasions de gol per a un equip i l’altre fins al minut 41, quan Nabil, el màxim golejador dels lleidatans, va rematar de cap una falta favorable als seus que va obrir el marcador (1-0). Dos minuts més tard, el mateix Nabil va anotar un altre gol, que va ser anul·lat per fora de joc. En el segon temps, el Balaguer va dominar el partit gràcies a la defensa, que es va imposar constantment a l’atac rival.La pròxima jornada el Balaguer visitarà l’Igualada, diumenge a les 18.00 h.