Ares Lahoz torna al podi

La pilot lleidatana Ares Lahoz de l’Escuderia Mollerussa va aconseguir ahir un meritori segon lloc en la prova del Campionat d’Espanya i de Catalunya d’Autocròs, que es va celebrar al circuit de la Serra de la capital del Pla d’Urgell. Lahoz va participar en la categoria de Car Cross amb el seu Speedcar Wonder i va arribar a la final com a favorita després de quedar primera a les mànegues classificatòries. La primera posició va ser per a un altre pilot de la mateixa Escuderia, Joan Salichs, que conduïa un Labase SX01. El tercer va ser Francisco Javier Lucena, de l’Escudería Ciudad de la Cerámica. També van aconseguir quedar entre els deu primers Josep Arqué, quart, i Pol Duran, setè, tots de l’Escuderia Mollerussa. El vuitè lloc va ser per a Jordi Puigvert de l’Escuderia Lleida.

Prop d’un centenar de pilots van participar en la 32 edició d’aquesta prova, les curses de la qual s’han portat a terme al llarg de tot el cap de setmana. En Divisió I va guanyar Cristian Escribano i en la dos, Ivan Puig, del Rallye Club Costa Azahar. Segundo va ser Aitor Alsina d’Escuderia Lleida i tercer, Josep Maria Escuder, d’Escuderia Mollerussa.En la divisió de buggies només hi va haver dos concursants: el primer lloc va ser per a Carlos Hernando, de l’Automòbil club Mirandes, i el segon, per a Francisco M. Odriozola, del Club Deportivo Barrenola Racin. En Car Cross sèries, va quedar primer un altre pilot de l’escuderia amfitriona, Quim González. El segon va ser Diego Garcia de Club Escuderia Senra-Sport. Finalment, en la divisió Junior Car Cross va arribar primer Abel González (CDE GPR Sport), seguit d’Iago Rodríguez (Peña Autocross Arteixo) i Victor Vicente (ARVidal Racing). Les finals es van dur a terme ahir durant el matí i migdia i van reunir un nombrós grup d’aficionats. Els premis es van entregar a l’acabar cada prova, a la mateixa pista.La festa del motor de l’Escuderia Mollerussa, però, no acaba aquí. I és que de l’11 al 13 d’octubre, les pistes de la Serra seran escenari del campionat europeu per quart any consecutiu a què ja s’han inscrit uns noranta pilots.