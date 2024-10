El Joventut debuta amb derrota contra el campió València

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Joventut de Badalona va debutar ahir a la màxima categoria femenina del bàsquet espanyol amb una clara derrota a la pista del vigent campió de la competició, el València Basket (81-68). El conjunt local va trencar el partit en el segon quart, en el qual va vèncer per un parcial de 23-14 i, després de mantenir un còmode marge al marcador durant gran part del duel, va fer una escomesa final per no donar opció al conjunt acabat d’ascendir.

La resta de la primera jornada es va disputar dissabte i un dels partits més igualats va ser el Cadí-Girona, que va acabar amb triomf visitant per 77-80. De fet, el conjunt d’Isaac Fernández és el que ha perdut per una menor diferència de punts en la jornada inaugural, per la qual cosa ocupa la novena posició a la taula com a millor equip entre els derrotats.