L'Alpicat salvain extremis el ple de victòries

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cardona es va avançar en els primers minuts gràcies al gol de Segura, però el Tàrrega va reaccionar ràpidament empatant mitjançant Molina, pocs minuts després (1-1, 19’). Abans d’arribar al descans, els visitants van provar de sentenciar i ho van aconseguir, avançant-se gràcies al gol de Valls (1-2, 34’).Després d’aquest revés, el Tàrrega va seguir sotjant la porteria rival i Vargas va marcar el tercer i Belek el quart, just abans del descans, per deixar ja sentenciat el partit a falta de 45 minuts (1-4, 44’). A la segona part, Viladomat va atansar els locals (2-4, 52’) però el marcador no es va moure fins que es va arribar a l’afegit, minuts en què Cordeiro va sentenciar amb el cinquè per als de l’Urgell. El Tàrrega, amb la victòria puja a la tercera plaça amb 6 punts mentre que el Cardona cau a l’onzena amb 4 punts.

L’Alpicat va derrotar per la mínima l’Agramunt en un partit molt igualat que podria haver guanyat qualsevol dels dos conjunts però que els visitants van aconseguir emportar-se els tres punts en els minuts finals.

A la primera meitat, els visitants van provar d’anotar mentre que l’Agramunt no va saber aprofitar les ocasions davant de la porteria de Pérez. Després del descans i amb els canvis, ambdós equips van buscar obrir el marcador però no seria fins a l’afegit quan Vila va marcar el 0-1 definitiu que va donar la victòria a l’Alpicat, que és líder amb 9 punts, invicte i amb ple de victòries, mentre que l’Agramunt és quart amb 6 punts.

Dos colíders han guanyat tots els punts

L’Alpicat i el Balàfia van collir la tercera victòria consecutiva i segueixen amb el ple de victòries. L’Alpicat va sumar els tres punts al derrotar per la mínima a domicili l’Agramunt (0-1), mentre que el Balàfia també va superar per la mínima l’Alguaire (1-0). Els segueixen de prop el ja esmentat Agramunt i el Tàrrega, tots dos amb sis punts. El Tàrrega, per la seua part, va superar amb claredat el Cardona i suma la seua segona victòria (2-5).