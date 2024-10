Stuani aixeca el Girona

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un gol de penal de Cristhian Stuani al minut 99 va donar ahir els tres punts al Girona davant de l’Athletic a Montilivi (2-1), per trencar una dinàmica de sis partits sense aconseguir la victòria i arrodonir un èpic duel en el qual Paulo Gazzaniga es va vestir d’heroi a l’aturar dos penals –un dels quals dos vegades– de l’equip al qual dirigeix Ernesto Valverde.

El conjunt de Míchel, després de més d’un mes sense guanyar, va celebrar una victòria balsàmica i reparadora per recuperar l’autoestima i la confiança perdudes i confirmar la millora dels últims partits i per escalar posicions a la classificació, ja amb 12 punts, a costa d’un adversari que se’n va anar sense res i, per la seua part, va posar fi a una ratxa de sis partits sense perdre.En la resta dels partits de Primera divisió jugats ahir, en el derbi andalús el Sevilla es va imposar al Betis per 1-0, mentre que la Reial Societat i l’Atlètic, en el partit que tancava la jornada de Primera, van empatar 1-1.