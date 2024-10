El dia que el Lleida Esportiu va fitxar John Neeskens, fill del mític holandès mort aquesta setmana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els aficionats del Lleida Esportiu recorden el fitxatge de John Neeskens, fill del llegendari futbolista Johan Neeskens, que tristament va morir als 73 anys diumenge passat a Algèria. John Andreu Neeskens Ramírez, nascut a Tulsa, Estats Units, el 1993, va arribar al club català en la temporada 2021-2022, aportant el seu talent i experiència a la plantilla.

La notícia de la mort de Johan Neeskens ha commocionat al món del futbol, especialment a la família blaugrana i la neerlandesa. El FC Barcelona va emetre un comunicat expressant la seua profunda tristesa per la pèrdua de qui va ser jugador i segon entrenador del club. Neeskens va brillar en l’Ajax, guanyant tres Copes d’Europa consecutives, i va ser peça clau del Barça dels anys 70 al costat de Johan Cruyff.

L’arribada de John Neeskens al Lleida Esportiu

John Neeskens, format en les categories inferiors del Damm i el Villarreal, va passar per diversos equips d’Espanya i els Estats Units abans de recalar al Lleida Esportiu. La seua polivalència com a lateral i la seua maduresa van ser destacades pel desaparegut Gerard Escoda, llavors director d’Operacions i Relacions Institucionals del club: "Amb ell, apuntalem la banda esquerra, ja que pot jugar com a lateral, o també en posicions més avançades i ocupar tot el carril," va dir Escoda.

A través del seu compte de Twitter, John va expressar el seu orgull i entusiasme per unir-se al Lleida: "Orgullós de poder formar part d’aquest gran club @Lleida_Esportiu! Amb moltes ganes de començar a treballar amb l’equip! Som-hi Lleida!!! Cor blau #somiserem #LleidaEsportiu".

El llegat de Johan Neeskens al futbol

L’empremta de Johan Neeskens en el futbol és inesborrable. A més dels seus èxits amb l’Ajax i el Barça, va ser subcampió del món amb la selecció dels Països Baixos el 1974 i 1978. Després de la seua retirada, es va convertir en entrenador, sent assistent de Frank Rijkaard a la banqueta blaugrana entre 2006 i 2008.

Johan Neeskens (1951-2023)

Johan Neeskens va ser un futbolista i entrenador neerlandès. Va jugar com a centrecampista en l’Ajax, el FC Barcelona i la selecció dels Països Baixos. Va guanyar tres Copes d’Europa amb l’Ajax i va ser subcampió del món el 1974 i 1978. Després de la seua retirada, va treballar com a entrenador assistent en diversos clubs, incloent el FC Barcelona. Va morir el 4 de juny de 2023 als 73 anys.