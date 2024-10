Iván Espílez, campió català de recorreguts de tir

El tirador lleidatà Iván Espílez ha revalidat aquest cap de setmana el seu títol de campió de Catalunya de recorreguts de tir, en la categoria Open, una modalitat que domina amb solvència, com demostra el fet que l’ha guanyat de forma consecutiva les últimes dotze edicions –des del 2012 al 2024, tenint en compte que el 2020 no es va disputar. A més, el 2010 i el 2011 va ser subcampió i també va guanyar el 2008 i el 2009, per la qual cosa ha guanyat 14 de les últimes 16 edicions. És també l’actual campió d’Espanya, títol que defensarà a Granada del 24 al 27 d’aquest mes i que ha guanyat tres vegades.

“És una competició a la qual tinc afecte, se’m dona bé i me la prenc cada any amb molta motivació”, explica. Afegeix que “una ratxa d’un esportista que guanyi un títol tantes vegades consecutives només la recordo en el pilot de trial Toni Bou”. La modalitat de recorreguts de tir és una prova que combina la velocitat amb la punteria en els tirs a unes siluetes que canvien de posició a cada exercici. “Es tracta de fer la màxima puntuació en el menor temps possible”, explica. Així mateix, consta de quatre categories, Open, Estàndard, Producció i Clàssica. “Aquest any no ho he preparat gaire perquè hem dedicat molt de temps a preparar els Jocs amb Berta Segura”, va indicar.