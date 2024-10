Lleida estrena rocòdrom

Lleida compta amb un nou rocòdrom urbà, a l’avinguda de les Garrigues al barri de la Bordeta, un tipus d’instal·lació que està experimentant un auge aquests últims anys, sobretot arran que l’escalada va debutar com a esport olímpic en els Jocs de Tòquio. Els seus impulsors i socis són els germans Àlex i Edu Marín i Marco Jubes, tots experts escaladors. En especial Edu Marín, amb un palmarès esportiu brillant, ja que ha estat campió del món i d’Europa juvenil, va guanyar proves de Copa del Món a l’arribar a la categoria absoluta, i va ser el primer escalador en la història a guanyar els títols de campió d’Espanya de Boulder i dificultat en un mateix any, entre altres èxits.

El nou rocòdrom compta amb unes instal·lacions de més de 1.400 metres quadrats i prop de 900 metres quadrats de zones escalables. El recinte està ocupat principalment per una zona de Boulder, però també hi ha un espai infantil, autoasseguradors, spraywall, Kilter Board, sala d’aniversari, zona fitnes, bar cafeteria, pàrquing i sala d’estiraments.“És una instal·lació per a tots els públics i nivells d’escalada, des dels que s’inicien fins als que són més experts. També hi ha una zona per als nens, de manera que puguin practicar al costat dels pares”, explica Edu Marín, que quan el 2012 va decidir retirar-se de la competició va començar un nou camí en l’esport outdoor.

Entre les seues gestes, amb el seu pare, Novato, i el seu germà Àlex va obrir una de les vies de sostre més espectaculars i dures del món: Valhalla, a la llegendària vall de Getu, a la Xina.