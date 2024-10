Mor en accident un pilot francès i Isidre Esteve ocupa el lloc divuitè

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El pilot francès Frédéric Baudry va morir ahir durant la primera etapa del Ral·li del Marroc, cinquena i última cita del Mundial, al tenir un accident a les dunes, va confirmar l’organització de la prova.

El pilot gal va ser ràpidament atès pels metges d’un dels helicòpters medicalitzats de la prova, que el va traslladar a l’hospital de la localitat de Zagora, on “va morir tràgicament a les 16.45 hores”. El qatarià Nasser al-Attiyah (Dacia) es va emportar la primera etapa del ral·li marroquí, de 180 quilòmetres cronometrats, per convertir-se en líder de la prova, mentre que l’espanyol Carlos Sainz (Ford) va acabar tercer.Per la seua part, el lleidatà Isidre Esteve (Toyota Hilux T1+)va tornar a obrir pista 17 anys després, com quan competia amb moto. Esteve i el seu copilot Txema Villalobos mantenen les bones sensacions i es van col·locar al lloc 18 en la competida categoria Ultimate.“Avui [per ahir] ha estat un dia nou per a nosaltres. Mai havíem obert la pista en cotxes i ho hem fet durant gairebé el 50% de l’especial. Anàvem per les pistes i els forapista i només veia el carril de les motos; era igual que quan anava amb moto. Ha estat genial”, va rememorar el pilot d’Oliana.