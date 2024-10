“Tenim sisè jugador”

L’espectacular ambient que es va viure diumenge al Barris Nord, en el primer partit de l’Hiopos Lleida com a local a la Lliga Endesa, davant del Barcelona (74-78) i que és la demostració que, com cantava l’afició lleidatana l’any passat, a Lleida “volem ACB”, serà un dels punts forts de l’equip aquesta temporada, segons valorava ahir el president del club, Albert Aliaga, que qualificava l’estrena a casa d’“un èxit a tots els nivells, amb la gent implicada, motivada i amb ganes. L’afició té ganes d’ACB i d’assistir a un espectacle de primer nivell”. El dirigent està convençut que, de cara a aconseguir l’objectiu de la permanència, “l’ambient és clau. La de Lleida serà una de les pistes més calentes de la Lliga. El sisè jugador ja el tenim. Davant del Barça el públic va empènyer molt i estic segur que l’afició no fallarà”, afegia.

Encara que esportivament porta dos derrotes ajustades en els dos primers partits davant de Saragossa i Barcelona, l’equip ja està començant a destacar a la Lliga. El conjunt que entrena Gerard Encuentra està entre els cinc primers en cinc apartats: és el que més pilotes recupera, 12 per partit; el tercer en rebots capturats, 40, i el cinquè en rebots ofensius, tirs de tres i tirs lliures. En estadístiques individuals, Derek Cook és el segon millor rebotejador, amb 9 en total per partit, a banda de tercer en rebots ofensius, mentre que Rafa Villar és tercer en el rànquing de recuperacions i Corey Walden, tercer en el percentatge de tirs lliures anotats.“L’equip està creixent”, recorda Aliaga. “Hi ha gent que ha arribat fa poc, tampoc ens ajuda el calendari, perquè sent difícils tots els rivals, diumenge va venir el Barça, un dels favorits, ara anem a la pista de l’Unicaja, campió de la Supercopa.. Sabem on som, aquesta és la millor Lliga d’Europa”. El club busca encara un reforç, preferiblement un cinc. “Estem mirant el mercat i estem atents a les opcions per si surt algun jugador que ens pugui ajudar. Però estem contents, l’ambient és bestial i l’afició aprecia l’esforç”, va destacar.

L’assistència al Barris Nord va superar la de Múrcia i Girona

L’Hiopos Lleida va penjar el cartell de “no hi ha entrades” en el partit de diumenge passat davant del Barcelona, cosa que va suposar que es donessin cita a les grades del Barris Nord 5.900 espectadors, segons les xifres de l’Associació de Clubs de Bàsquet (ACB), pràcticament 6.000 aficionats, ja que, simplement, no n’hi caben més. Aquesta assistència va superar la de dos dels partits de la jornada, el Múrcia-Bilbao, en el qual es van reunir 5.778 espectadors, i el Girona-Manresa, amb 5.278. El matx que va reunir més espectadors va ser el duel entre el Baskonia i l’Andorra, amb 13.082 persones a les grades.El següent duel de l’Hiopos Lleida serà dissabte a la pista de l’Unicaja, actual campió de la Supercopa. La distància entre Màlaga i Lleida impedirà que es produeixi un viatge massiu, com a Saragossa en la primera jornada, quan es van desplaçar 800 aficionats. No obstant, sí que viatjaran membres de penyes pel seu compte.