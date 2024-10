Hermoso, al Mundial de cavalls joves de França

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

Albert Hermoso prendrà part la setmana que ve, del 16 al 18 d’octubre, en el tradicional Mondial du Lion, el Campionat del Món de cavalls joves per races de l’especialitat de concurs complet, que es disputarà a la localitat francesa de Le Lion-d’Angers. El genet d’Os de Balaguer participarà en la cita internacional amb dos cavalls, Helios, de 6 anys, i l’angloàrab Ulises, de 7, amb què intentarà lluitar per ser al Top 10.

Encara que arriba amb bones sensacions amb ambdós cavalls, parlar de podi “són paraules majors” reconeix. “Aquest Mundial és sempre una incògnita. Encara que tinc bones sensacions i els cavalls arriben ben preparats aquest cop, són molt joves i serà la primera vegada que es trobaran amb tant públic, en un estadi amb 15.000 persones. Serà el seu primer contacte, per això el podi és molt complicat. A més, molts dels rivals estan acostumats a aquests concursos”, va assenyalar.Hermoso afrontarà el Mondial du Lion després d’aconseguir dos victòries aquest cap de setmana passat a Sevilla, on es va imposar en un concurs internacional de categoria 2 estrelles i es va proclamar campió d’Espanya de cavalls joves, ambdós muntant l’euga angloàrab Coca, de 6 anys. D’altra banda, l’olímpic a Rio de Janeiro 2016 va començar la competició amb un segon lloc a la doma, resultat que va millorar en el cros, on va ser el més ràpid i després de completar el circuit sense cap penalització es va situar líder, una posició que va conservar en l’última etapa, els salts, on va firmar dos 0 per acabar alçant-se amb el títol estatal. Així mateix, Hermoso va lamentar que no pugui emportar-se l’euga Coca al Mundial. “El fet que gairebé no hi hagi temps entre ambdós competicions feia inviable que pogués emportar-me-la, ja que després d’un esforç com aquest necessita un descans d’uns deu dies. A més a més, les inscripcions estaven tancades i no vaig voler jugar-me-la”, va apuntar el genet d’Os de Balaguer, que la setmana passada va pujar al podi al Campionat de Catalunya disputat a Torredembarra, on es va penjar la medalla de plata absoluta amb Martilla, mentre que el mollerussenc Marçal Piró va ser bronze en la categoria de poltres de 6 anys.