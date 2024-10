OK Lliga a preus populars

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

Per primera vegada en la història, Lleida comptarà amb dos equips a l’OK Lliga masculina d’hoquei patins (a la femenina ja hi va haver dos representants fa un parell de campanyes, Vila-sana i Alpicat). Per a aquesta nova aventura, tant Pons Lleida com Lleida.net Alpicat han presentat dos campanyes d’abonats amb preus populars amb l’objectiu d’aglutinar el major nombre de socis possible.

El club llistat, que afronta la tretzena temporada consecutiva a la màxima categoria estatal, ha llançat la campanya sota l’eslògan Màxima il·lusió fixant el preu de l’abonament a 70 euros (10 euros més que l’any passat), que inclou tots els partits de l’OK Lliga, inclòs un hipotètic play-off, i la competició europea, que l’entitat tornarà a disputar gràcies a una invitació. A més, el Llista manté un carnet especial de soci per a aquells que vulguin donar una mica més de suport al club a 120 euros, mentre que els jubilats en pagaran 50.El repte de l’entitat que presideix Enric Duch és superar els 550 abonats que va tenir la passada campanya. “Estem un any més a la màxima categoria i també a Europa. És una temporada que, com diu el nostre eslògan, està basada en aquesta il·lusió i confiem arribar als 600 abonats”, va comentar el president llistat, que va afegir: “Hem confeccionat una plantilla de les més competitives dels últims anys i l’equip té ganes d’afrontar tots els reptes que tenim davant.” D’altra banda, sobre l’augment de deu euros de l’abonament general respecte a l’any passat, Duch va recordar que “feia molts anys que les quotes es mantenien”.Per la seua part, l’HC Alpicat ha llançat la campanya de la seua estrena a la màxima categoria masculina amb el lema Gaudeix de l’OK Lliga i amb preus també populars. El carnet d’adult costarà 60 euros, 50 el de jubilat, 45 el jove, 30 l’infantil i 110 el familiar, que inclou dos adults i un menor, mentre que l’abonament de soci protector ascendeix a 150 euros. Serà la primera vegada que el club del Segrià farà pagar als seus seguidors per veure els partits del seu primer equip, la qual cosa, segons el parer de la seua presidenta, Meri Mata, “suposa tota una incògnita”. “Veurem com respon l’aficionat perquè no està acostumat a ser pagat per veure hoquei, però confiem que el pavelló estigui ple a cada partit i puguem tenir 500 socis, seria fantàstic”, va comentar. A més a més, Mata va incidir que el repte que tenen des del club “és fer entendre a l’aficionat que veurà un espectacle com qualsevol altre i que ha de pagar per això. De moment la resposta està sent bona”, va afegir.

Sergi Duch, baixa per a l’estrena davant del Vic

Sergi Duch és baixa segura per a l’estrena del Pons Lleida diumenge vinent (Lleida TV/16.15) a la pista del Vic, un acabat d’ascendir, a causa d’una lesió que pateix en un genoll. El del planter, que ja no va jugar l’últim amistós de dissabte passat a Calafell, es va sotmetre aquest dilluns a una ressonància magnètica i durant els pròxims dies es coneixeran els resultats. La primera exploració apunta que podria tenir afectat el menisc o algun lligament lateral, la qual cosa el podria obligar, en el pitjor dels casos, a passar pel quiròfan. Per la seua part, Nico Ojeda, que tampoc no va jugar davant del Calafell per unes molèsties en un dit, no hauria de tenir problemes per jugar, igual que Darío Giménez, absent per una grip.

L’Alpicat-Reus, diumenge per Lleida TV

El Lleida.net Alpicat jugarà els seus partits com a local al pavelló Antoni Roure els dissabtes a les 20.00 hores, el primer d’aquí a tres dies davant el Caldes. No obstant, el següent duel casolà, que serà davant el Reus Deportiu, s’ha passat al diumenge dia 20 perquè serà ofert en directe per Lleida TV. Els dos equips lleidatans afrontaran tres partits en poc més d’una setmana, ja que el dimecres 16 hi ha jornada intersetmanal. El Llista rebrà el Liceo i l’Alpicat visitarà la pista del Vilafranca.