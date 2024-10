El Barça, vigent campió, cau davant d'un City superior

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El FC Barcelona va perdre (2-0) contra el Manchester City ahir a la nit en el seu debut a la Lliga de Campions 2024/25, patint la revenja d’un bon equip anglès en la tornada a la màxima competició continental. El vigent campió no va lluir l’habitual versió ofensiva i encertada en l’inici d’una nova Champions, després d’aixecar a San Mamés el passat 25 de maig la tercera de la seua història.

L’equip anglès va sotmetre durant molts minuts el Barça amb una pressió avançada i va sumar els tres punts amb els gols de Naomi Layzell, en un error de Cata Coll, i de Khadija Shaw, un en cada part. Així, un City que portava ple a la seua Lliga com les blaugranes va complir com a equip més perillós dins d’un Grup D en què el Hammarby suec va vèncer (2-0) el St. Polten austríac. El Barça va començar amb una pilota al pal de Graham Hansen i vorejant el gol que va treure de la línia la catalana Aleixandri, però també el City va tenir el seu pal amb Lauren Hemp. Les de Pere Romeu, nou tècnic blaugrana des d’aquesta campanya, van patir molt amb la pressió anglesa en el primer temps i van acabar encaixant l’1-0 en una desafortunada sortida de Coll en un córner.Després del descans van anar apareixent a poc a poc Aitana Bonmatí i Alèxia Putellas, però sense tenir el seu dia, dubtant com no solen quan la pilota demanava una passada a la xarxa. L’empat semblava a prop, però en una pilota a l’esquena Shaw no va perdonar davant de Coll per fer el 2-0 en el minut 77. El gol va matar l’intent de remuntada.