El club INEF compleix 40 anys

El club INEF Lleida celebrarà el diumenge dia 20 el 40 aniversari des de la seua fundació, amb un acte a les seues instal·lacions en el qual pretén “fer un reconeixement a totes les persones que han tingut un pas destacat per l’entitat i que també se sentin partícips tots els socis i famílies que conformen el club en l’actualitat”, va declarar a SEGRE el director esportiu d’INEF, Joan Seguí.

El club compta actualment amb set seccions (natació, rugbi, bàdminton, voleibol, gimnàstica artística, gimnàstica estètica i expressió corporal, circ i dansa). Amb totes, l’entitat està formada per gairebé 700 esportistes i el seu objectiu “és continuar creixent i innovant, sobretot perquè els esports que estan més minoritzats puguin trobar el seu espai al club i es poden explotar al màxim”, va explicar Seguí.De fet, el director esportiu va afegir que “a INEF hem arribat a tenir fins a 20 seccions diferents i la nostra intenció sempre és fer coses noves estant oberts a iniciatives que puguin ser interessants i s’adaptin a la idea del club”. En aquesta línia, va avançar que l’entitat està treballant per obrir una secció de submarinisme, en col·laboració amb Artquatic, “perquè la nostra línia de treball sempre és anar una mica més enllà del que està ja establert”, va assegurar Seguí.D’aquesta manera, l’acte del dia 20 constarà d’una festa aquàtica a la piscina del club i un acte “més formal” posteriorment, en el qual estan convidats dirigents i esportistes amb passat al club per rememorar les seues vivències.