“El futbol ha de tenir valors inclusius”

La Sala Alfred Perenya de Lleida va acollir ahir un col·loqui sobre el paper que exerceix el futbol com a transmissor de valors i reflex de la societat. L’acte, organitzat per la penya d’animació Rudes Lleida al costat d’Òmnium Lleida –en el marc de la seua Escola de Formació Guillem Agulló–, va comptar amb l’assistència de l’exjugador del Barça Oleguer Presas, que va exposar les seues vivències com un futbolista que mai va dubtar a posicionar-se políticament a favor de la justícia social i la independència de Catalunya i va reconèixer que “tot l’aferrissament que hi havia cap a mi, en el fons, era un avís per a totes les persones del món de l’esport que estaven disposades a posicionar-se políticament”.

Juntament amb ell, van participar a la taula redona l’excapità del Lleida Pau Bosch, l’exjugadora del CF Pardinyes i directiva del club –a més d’haver estat esportista i tècnica en altres disciplines– Anna Fillat i el periodista i escriptor Ramon Usall. Segons l’organització, la xarrada partia amb la premissa d’un context actual en el qual “els discursos d’odi en el món del futbol estan en una situació de creixement”.Usall va defensar que “s’ha d’assumir amb naturalitat la relació que tenen l’esport i la política per crear contextos en els quals es transmetin valors antiracistes i antimasclistes”. Oleguer va considerar que “el futbol des de sempre ha transmès uns valors molt relacionats amb la masculinitat més tòxica i és una cosa que cal provar de corregir per crear models més inclusius. L’única manera de fer-ho és ensenyant des de la base”.