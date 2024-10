Nadal anuncia que es retira

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Rafa Nadal, guanyador de 22 Grand Slams, va anunciar ahir per sorpresa que es retirarà del tenis professional als 38 anys després de la disputa amb Espanya de les Finals de la Copa Davis, que se celebraran a Màlaga del 19 al 24 de novembre. Les lesions, que pràcticament li han impedit jugar amb regularitat, han precipitat el seu adeu de les pistes després de 22 anys al màxim nivell tennístic.

“Em retiro del tenis professional. Han estat dos anys difícils, aquests dos últims, en què no he estat capaç de jugar sense limitacions. És una decisió difícil i que m’ha portat temps prendre, però en aquesta vida tot té un principi i un final, i és el moment adequat per posar punt final a una carrera llarga i molt més exitosa del que mai hauria pogut imaginar”, va assenyalar Nadal en un vídeo compartit a les seues xarxes socials.El balear plegarà després de la Copa Davis. “Em fa molta il·lusió que el meu últim torneig siguin les Finals de la Copa Davis i representant el meu país, és tancar el cercle, ja que una de les meues primeres alegries va ser la final de Sevilla el 2004”, va admetre. Va tenir paraules d’agraïment també per al seu equip, “una part molt important” a la seua vida, perquè “no eren treballadors, són amics”, va dir, i sense oblidar les persones més pròximes. “La família ho és tot per a mi. La meua mare ha fet tots els sacrificis que havia de fer perquè sempre ho tinguéssim tot. La meua dona, Mary (Perelló), portem 19 anys junts. Gràcies per tot el que has fet. Ha estat la meua companya de viatge perfecta. Tornar a casa i veure cada dia com està creixent el meu fill ha estat una força que realment m’ha mantingut viu i amb l’energia necessària per continuar”, va revelar el balear.També va recordar la seua germana, amb qui “sempre” ha mantingut “una relació increïble”, i el seu oncle, Toni Nadal, “la raó” per la qual comença a jugar a tenis. “Gràcies a ell he pogut també superar moltes situacions que han estat difícils en la meua carrera esportiva”, va prosseguir. Finalment, es va acomiadar dels aficionats. “Tot el que he viscut ha estat un somni fet realitat. Me’n vaig amb la tranquil·litat absoluta d’haver donat el màxim, d’haver-me esforçat en tots els sentits. Només puc acabar dient mil gràcies a tots. I fins aviat”, va concloure el seu missatge.Nadal deixarà el tenis amb un total de 22 grans, el segon que més en la història a nivell masculí, només superat pels 24 del serbi Novak Djokovic, encara que també el superen l’australiana Margaret Court (24) i la nord-americana Serena Williams (23). El jugador manacorí va ser el gran dominador de la terra batuda, reflectit en la conquesta de 14 Roland Garros, entre 2005 i 2008, entre 2010 i 2014, entre 2017 i 2020, i el 2022, que el converteixen en el tenista amb més títols en un únic gran. Hi afegeix quatre Open USA (2010, 2013, 2017 i 2019), dos Wimbledon (2008 i 2010) i dos Oberts d’Austràlia (2009 i 2022). És un dels vuit que han aconseguit guanyar els quatre grans, cosa que va assolir el 2010 amb el seu primer trofeu a Nova York amb 24 anys. També ha guanyat cinc Copes Davis (2004, 2008, 2009, 2011 i 2019) i dos medalles d’or olímpiques, una d’individual, a Pequín el 2008, i en dobles al costat de Marc López, a Rio 2016. En total va ser 209 setmanes número u del món i ha guanyat 92 títols, amb 1.080 victòries i 227 derrotes.