La retirada de Nadal dispara la revenda, amb entrades de fins a 34.500 euros

La retirada anunciada per Rafa Nadal, llegenda del tenis mundial que jugarà al novembre el seu últim torneig com a professional a les Finals de la Copa Davis de Málaga, ha desencadenat un interès majúscul per veure'l en el seu adeu i, amb les localitats esgotades, ha disparat el preu de la revenda d’entrades que van des dels 1.500 fins als 34.500 euros.

L’anunci del manacorí ha deslligat una cascada de reaccions, també del públic amant del tenis, per l’impacte mundial de la seua imminent retirada a les finals del més important torneig universal per equips, del 19 al 24 de novembre a Màlaga, on Nadal provarà d’acomiadar-se aixecant la setena Enciamera d’Espanya a la Copa Davis.

Fa dos setmanes que es van esgotar els abonaments per a les finals, que es disputen per tercer any consecutiu al Palau dels Deportes José María Martín Carpena d’aquesta ciutat andalusa, a causa de la gran expectació despertada per la presència de Carlos Alcaraz i de Rafa Nadal a l’equip espanyol seleccionat per David Ferrer.

A poc més d’un mes per al començament del torneig, que coincidirà en diverses jornades amb el mundial femení de la Copa Billie Jean King també a Màlaga, és impossible aconseguir per la via oficial una entrada per a l’eliminatòria Espanya-Països Baixos de quarts de final.

Per això, l’única opció és la revenda de localitats, els preus de la qual continuen creixent per dia, com pot apreciar-se en llocs web de compravenda, així com en portals especialitzats com Viagogo, en el qual les hi ha arriben fins als 34.541 euros, situades en Grada Mitjana.

Mentrestant, els preus oficials dels bitllets d’aquesta edició de les finals de Copa Davis, ja esgotats, oscil·laven entre els 40 euros i els 525 de les grades VIP a quarts; i anaven des dels 53 euros fins als 595 en les semifinals; i des dels 63 fins els 650 euros per a la final.

La Federació Internacional de Tenis (ITF) ha confirmat que hi haurà una delimitada quota d’entrades encara bloquejades per als països que avancin de ronda a les semifinals i després a la final, per la qual cosa, en el cas que Espanya avanci en les esmentades fases, s’obriria l’esmentada opció per als seguidors sense entrada.

L’aforament habitual dels partits de bàsquet de l’Unicaja al pavelló Martín Carpena és de 10.600 espectadors, però la particularitat de la pista de tenis fa que aquest es redueixi, ja que es col·loquen dos fons que serveixen de llotja per a les autoritats.

La notícia de l’adeu de Nadal ha generat aquest tsunami d’expectació a Màlaga, que tindrà un focus mundial molt més gran per ser el lloc triat per una llegenda de l’esport per acomiadar-se, i el Carpena es quedarà petit per a un esdeveniment de tal magnitud.