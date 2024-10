“Intento allunyar-me del factor emotiu”

El Lleida CF afronta demà (17.00) un partit molt especial per al tècnic blau, Marc Garcia, ja que l’equip que visita el Camp d’Esports és l’Alzira, el club on s’ha format i on entrenava fins a la temporada passada. “Intento restar importància al factor emocional que té per a mi el partit, però és impossible perquè hi ha un component afectiu molt important del qual intento allunyar-me per provar de vèncer l’Alzira, encara que és un club al qual tinc una gran estima”, va expressar ahir el tècnic blau en la roda de premsa prèvia al matx.

L’entrenador d’Alzira va tornar a insistir que el principal marge de millora de l’equip “és amb la pilota, encara que crec que contra l’Olot ja vam evolucionar bé en aquest aspecte, i aquesta és la línia a seguir”. “La clau és que hem de tenir més paciència amb la possessió. Moltes vegades ens precipitem a la zona de tres quarts de camp per voler atacar ràpid i això fa que tinguem menys control en camp rival”, va afegir un Marc Garcia convençut que “hem de generar més ocasions”.Malgrat l’autocrítica, l’entrenador va destacar que “dins del vestidor estem bé i donem valor al que hem fet fins ara contra uns rivals complicats. Som l’equip menys golejat del grup i és evident que ens voldríem veure als llocs capdavanters de la classificació, però encara és molt aviat i hem de tenir paciència perquè això és molt llarg”.Sobre el rival, va reconèixer que “no crec que tingui cap avantatge a haver-lo entrenat, perquè la plantilla és pràcticament nova i a la inversa crec que tampoc no se’n veuran beneficiats, perquè aquí estem fent coses diferents del que fèiem allà”.

A més, va posar de relleu que l’Alzira ha sumat “set punts de nou possibles com a visitant i últimament ha volgut portar la iniciativa dels partits, així que no crec que renunciïn a tenir la pilota”.