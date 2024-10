L'AEM presenta els seus més de 700 futbolistes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’AEM va celebrar ahir la presentació dels seus 53 equips, entre el club matriu i l’Inter Recasens, amb els quals afrontarà una temporada especial, en els quals arrancarà la celebració del seu centenari, que es compleixen el 2025 i que el club afrontarà amb una xifra rècord de 740 jugadors i jugadores.

De fet, durant la presentació d’ahir va tenir un espai destacat la projecció d’un vídeo en el qual es va repassar tota la història del club de futbol degà de la ciutat de Lleida, que va servir com a preludi per al centenari, els actes de celebració del qual es detallaran més endavant i començaran a tenir lloc a partir del mes de gener.El club arriba a aquesta data especial amb el màxim nombre de jugadors i equip de tota la seua història, amb una destacada presència de la secció femenina, que compta amb 15 equips de base i el sènior femení, que va ser l’encarregat d’obrir l’acte al costat dels més petits del club, en edat baby.Acompanyats per una batucada, tots els equips que formen l’entitat van saltar al camp posteriorment i van fer una volta d’honor al camp, on es van congregar tots els jugadors abans de procedir als parlaments dels responsables del club i de les diferents autoritats que van acudir a la presentació, que va posar el punt final amb un castell de focs.