Gerard Encuentra va aparèixer a la roda de premsa amb rostre trist per la voluminosa derrota soferta i va reconèixer que “ens en anem tristos perquè no volíem oferir aquesta imatge a la nostra gent”, però va deixar clar que “aquí no es rendeix ningú”, va dir. Va lloar el nivell de l’Unicaja, que segons la seua opinió “és a anys llum de nosaltres”, va destacar. “La valoració és fàcil, ens han esclafat, però segur que en traurem moltes conclusions. Els nostres inicis de cada part han estat competits, però se’ns ha fet molt llarg”, va assenyalar.

El tècnic de l’Hiopos va lamentar el parcial de 30-10 del segon quart. “Ells hi han posat una marxa més, nosaltres hem encadenat errors i han tret un avantatge molt ampli que ha estat molt difícil de recuperar. Està en un estat de forma increïble”, va explicar. Encuentra va mostrar una visió global del matx. “Les estadístiques són molt fàcils, 14 pèrdues més que ells, que a sobre han significat cistelles fàcils, i 20 assistències més d’un equip a un altre. Cal felicitar l’Unicaja perquè està a un nivell altíssim, i nosaltres amb moltes coses a millorar, i ho farem”, va comentar. També es va quedar amb el positiu. “Ara ens en anem derrotats i una mica tristos perquè a ningú li agrada que t’atropellin d’aquesta manera, però l’equip ha tingut coses interessants i ens en podrem quedar amb moltes”, va dir. Quant a les desconnexions que hi va haver, va puntualitzar que “són quan l’equip ho intenta i el rival és millor i et passa per sobre. L’equip no ha tingut mala actitud, ha volgut, però l’Unicaja és millor que nosaltres i ha aprofitat els nostres mals moments per passar-nos per sobre i aprofitar cada perduda. Han olorat sang i han anat a buscar-nos”, va asseverar.

El Martín Carpena va cantar “Lleida, Lleida!”

A l’últim minut del partit, els pràcticament deu mil aficionats del Martín Carpena van voler animar i donar suport al conjunt lleidatà amb crits de “Lleida, Lleida!!” just quan la càmera del pavelló va decidir enfocar els onze aficionats lleidatans que es van desplaçar a Màlaga per donar suport a l’equip.

Kenny Hasbrouck, baixa per molèsties

Kenny Hasbrouck no va disputar ni un minut al Martín Carpena. El jugador, de 37 anys i que no ha tingut descans aquest estiu, ja que va jugar la lliga veneçolana després d’aconseguir l’ascens, va ser reservat per Gerard Encuentra a causa d’unes molèsties musculars.

Granada i Baskonia guanyen i l’Hiopos, cuer

L’Hiopos va dormir com a cuer de la Lliga Endesa després que Granada i Baskonia guanyessin ahir Girona i Múrcia, respectivament. En l’altre partit de la jornada d’ahir, l’Andorra va sumar el segon triomf al batre el Corunya.

