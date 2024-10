Lleida impulsa l'esport femení

Lleida és durant aquest cap de setmana la capital de l’esport femení. La plaça Sant Joan acull el Tour Univers Dona, una iniciativa del Consell Superior d’Esports (CSD) i la Fundació Esport Jove, amb el patrocini d’Iberdrola i la col·laboració de la Paeria, que suposa una autèntica festa de l’esport i de la igualtat i que té per objectiu potenciar l’esport femení.

Les activitats van començar divendres passat amb una doble taula redona sobre esport femení, van seguir ahir dissabte amb un ampli programa i conclouran avui, diumenge, en una jornada que inclou, a les 10.00, la marxa Lleida Contra el Càncer, en la qual s’espera unes 2.000 persones en el doble circuit previst, de 5 i 10 quilòmetres.Durant aquests dos dies, nenes, joves i dones poden practicar i conèixer diferents esports, per a la qual cosa s’han instal·lat en diferents pistes, amb la col·laboració d’una vintena de federacions i clubs, que donen visibilitat a l’esport femení. La jornada té com a padrines Berta Segura i Andrea Agüero.D’altra banda, les activitats esportives es combinen amb diferents actuacions a l’escenari ubicat al davant de l’església de Sant Joan, amb mostres de balls i dansa urbana. Tant ahir com avui hi participa Jéssica Expósito, un referent mundial del zumba i el fitness.