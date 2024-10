Mollerussa espera 600 atletes en el Català de mitja marató

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Mollerussa acollirà el diumenge 20 el Campionat de Catalunya de mitja marató, coincidint amb la 36 edició de la Mitja Marató Ciutat de Mollerussa, en la qual s’esperen 600 participants, entre la prova reina i la carrera de 5 quilòmetres. Entre les figures que han confirmat la seua participació hi ha l’olímpica Meritxell Soler, que si bat la seua marca personal rebaixarà el rècord de la prova en categoria femenina. Soler va ser vint-i-cinquena en la marató dels Jocs Olímpics de París, amb un registre de 2:29:56.

L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, i el president de l’Associació Atlètica Xafatolls, Xavi Puigredón, van presentar la cita, que organitzen conjuntament els dos ens, amb la col·laboració de la Federació Catalana d’Atletisme. La presidenta, Mercè Rosich, va destacar la confiança en la capacitat d’organització de Mollerussa i va dir que s’estudiarà la possibilitat que formi part del calendari homologat de proves de 10 i 5 quilòmetres. La prova del diumenge 20 arrancarà a les 9.30 des de la plaça de l’Esport i tindrà un recorregut de 13 quilòmetres de característiques urbanes, passant també per les localitats de Golmés i Vilanova de Bellpuig.A més, el dissabte 19 tindrà lloc l’activació WeCoach, un programa impulsat per la Federació Espanyola d’Atletisme (RFEA) i Univers Dona. L’objectiu d’aquesta activitat és fomentar la pràctica esportiva entre les dones com a peça clau per a la salut física i mental. També està prevista la presentació de l’escola d’atletisme de Xafatolls, amb 150 nens i joves inscrits i un centenar d’adults, seguida d’un encontre d’atletisme escolar, organitzat en col·laboració amb el Consell Esportiu del Pla.