Amb la participació de més de 1.200 persones, la 12 edició de Lleida en Marxa Contra el Càncer va ser ahir tota una exhibició de solidaritat, ja que l’objectiu de l’activitat és recaptar fons per lluitar conta aquesta malaltia i continuar amb la investigació. Organitzada per l’Associació Contra el Càncer de Lleida, busca també fomentar, a través de la caminada, un estil de vida saludable per tal de lluitar contra el càncer de manera solidària per tot el territori ja que durant aquest mes se celebren marxes similars per diferents poblacions de les comarques lleidatanes.

L’edició d’ahir va comptar amb un parell de novetats. La primera va ser que la marxa es va emmarcar sota les activitats esportives a l’aire lliure del Tour Univers Dona que, durant tot el cap de setmana, ha promocionat l’esport femení a través de diferents activitats per les quals nenes, joves i dones podien conèixer algunes de les disciplines esportives de les quals ofereix la ciutat. La segona novetat es va reflectir en els dorsals dels participants, ja que aquests podien personalitzar-los amb missatges de lluita contra la malaltia, expressant per qui o per què caminen contra el càncer. Tot plegat sota el lema “I tu, per que camines?”.La marxa constava de dos recorreguts, de cinc i deu quilòmetres, que es van iniciar a la plaça Sant Joan i passant per diferents carrers de la ciutat. D’altra banda, a l’activitat va assistir l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, a banda del president de l’Associació Espanyola Contra el Càncer a Lleida, Sisco Maranges, entre altres personalitats.