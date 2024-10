Massa càstig a Cerdanyola

Publicat per Dani Tejedor Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida va perdre l’oportunitat de sumar punts en el seu caseller en la visita ahir al Cerdanyola. Els lleidatans van portar el pes d’un partit que va ser molt travat i en el qual va acabar decidint un gol en el tram final en un contraatac local (1-0). Així, el conjunt lleidatà encadena ja quatre encontres sense conèixer la victòria.

Els primers minuts van ser de tempteig però amb un Cerdanyola intentant imprimir el seu ritme a través de la pressió alta, que l’Atlètic Lleida va saber superar amb el pas dels minuts. Al voltant del minut 20, Sauret va provar fortuna des de la frontal de l’àrea després de recuperar la pilota. Una mica més tard, Wilber va combinar amb Sauret a prop del vèrtex de l’àrea, es va plantar davant del porter local i en la seua sortida va colpejar al pal curt. Víctor va treure el peu esquerre per enviar la pilota a córner en l’oportunitat més clara de la primera meitat. Es va arribar al descans amb un 0-0 just, però deixant entreveure que els lleidatans eren els que en tot cas mereixien una mica més.La segona meitat va començar com es va acabar la primera, amb un Atlètic Lleida dominant amb la possessió però creant poques ocasions. Les banquetes tampoc es movien i el temps va transcórrer sense pena ni glòria fins a l’ocasió més clara per als lleidatans. Sauret va penjar una falta frontal cap al segon pal i la pilota va quedar morta en el vèrtex de l’àrea petita, on es trobava Villote. El lateral esquerre va colpejar amb la cama dreta desestabilitzat, amb la qual cosa va enviar la pilota per sobre del travesser. Els minuts passaven i van començar els moviments a les banquetes. Des d’allà va entrar, entre d’altres, Paul, l’autor de l’únic gol del matx.Aquest va arribar en una pèrdua al centre del camp, amb Paul atacant la línia defensiva a la carrera i realitzant una paret amb un company. Es va quedar sol davant de Pau Torres, que va veure com l’atacant culminava l’acció a plaer (1-0). Sense capacitat de reacció, els de Gabri van veure com encaixaven la tercera derrota consecutiva.

“Derrota dura i difícil, cal ser autocrítics i veure què està passant”

Gabri Garcia, entrenador de l’Atlètic Lleida, va lamentar tornar de Cerdanyola amb les mans buides: “Desgraciadament, una altra setmana amb un resultat negatiu. Hem de parar com més aviat millor aquesta dinàmica, és un partit que ja sabíem que estaria en aquest context, amb molts duels i contactes”. Sobre aquest aspecte, el tècnic es va mostrar satisfet:“Hem estat bastant bé a nivell competitiu, hem estat a l’altura i hem dominat en camp contrari, semblava que arribaria alguna ocasió perquè es decantés el partit del nostre costat, però en la seua única arribada han encertat”, va lamentar.Per a Gabri, la derrota va ser “dura i difícil”. A més, va afegir que “hem de treure conclusions, són tres derrotes seguides, cal ser autocrítics, veure si ens estan afectant les baixes en defensa i valorar què està passant. Se’ns han avançat en tots els partits de Lliga”.