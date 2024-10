Pena màxima: el Lleida encaixa la segona derrota consecutiva a casa un Alzira que va marcar de penal

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida va perdre per 0-2 davant de l’Alzira, exequip de l’entrenador blau Marc Garcia, en un partit que va dominar clarament fins que va arribar el primer gol en un greu error d’Iñaki al cometre penal. Les presses es van apropiar d’un equip que no parava d’intentar-ho però que veia com els rivals, sense generar perill, ja havien aconseguit un botí molt més gran que el del conjunt lleidatà i va acabar sentenciant el matx en una altra pena màxima ja en el temps afegit.

L’infortuni i l’ofici de l’Alzira van condemnar un Lleida que és tretzè amb nou punts, en lloc de play-out, amb els mateixos punts del descens directe que del play-off d’ascens, malgrat encadenar ja tres partits sense guanyar i amb un punt sumat, fora de casa, dels últims nou en lliça. D’aquesta manera, el Lleida ha començat la Lliga amb dos victòries, tres empats i dos derrotes, ambdós en els dos encontres que han comptat amb públic al Camp d’Esports.

Iñaki va fer el penal que va acabar amb el 0-1 en un intent fallit de regatejar dos davanters visitants

El Lleida va començar amb la idea de portar la iniciativa. En els primers deu minuts va ser dominador absolut de la possessió sense deixar que l’Alzira creués la divisòria. Quant a ocasions, Campins en el primer minut i Unai en el desè van tenir dos trets des de la frontal, però ambdós van anar fora sense causar gaire perill. L’Alzira només podia inquietar en pilotes aturades.

La seua arribada de més perill va ser quan Sala va rematar una falta lateral que es va perdre a centímetres del pal.Malgrat l’avís visitant, la primera part va oferir un monòleg local. En el 35, Adri Gené va tirar una túnel a Dani Sánchez i va centrar a mitja altura on Juanan, sol i a la frontal de l’àrea petita, va rematar alt amb l’interior. L’altra bona ocasió local va ser l’última del primer temps. Unai va conduir fins a esgotar la línia de fons i va fer la passada de la mort que demanaven Juanan i Naranjo.

La realitat va ser que cap dels dos va arribar a la pilota, que es passejava per l’àrea petita davant de la desesperació de la grada al no veure’s al davant en el marcador.El segon temps va començar de la forma més boja possible. En el primer atac blau, Naranjo va anotar un gol anul·lat per fora de joc.

De forma tragicòmica, a la represa del joc la pilota va arribar a Iñaki i amb complicacions va intentar driblar Piera. El problema va ser que Carretero també hi va arribar, es va endur la pilota i va forçar un penal d’Iñaki. Míchel va enganyar el porter blau i va posar un 0-1 que feia fregar els ulls dels aficionats, que no creien ni el gol que havien concedit ni el fet de veure’s per sota al marcador.

Encara situats en la voràgine de la bogeria, la següent jugada va deixar el davanter Piera sol davant d’Iñaki en un desacord entre els centrals. Piera va rematar creuat i només el guant d’Iñaki va salvar el Lleida d’un 0-2 que hauria estat catastròfic.A partir del gol, el Lleida ho va intentar amb l’ingrés al camp de Diego Iglesias, enviant centrades que eren avortades per la defensa de l’Alzira.

El Lleida va tenir, a partir del 80, un parell d’ocasions clares per igualar. Primer al 80, quan Adri Gené va recollir una segona jugada a la frontal de l’àrea i va disparar amb l’esquerra, però el porter Leandro la va enviar a córner amb la cara i l’espatlla. Posteriorment, Unai va rebre una centrada en el segon pal i va definir de volea. Primer es va trobar amb el porter i, després de caure-li el rebuig, el seu segon tret es va estavellar a les cames d’un mar de defenses.

Al 90, mentre s’afegien nou minuts, Fran Pérez va centrar de rabona per a sorpresa de tots, però al segon pal va arribar forçat un Diego Iglesias que no va poder rematar a porteria.La traca final dels valencians va arribar en el 91, quan un jugador visitant va rebre falta a l’àrea després d’una centrada rasa. Mentre els aficionats del Lleida abandonaven l’estadi, Piera va enganyar també Iñaki per posar, una altra vegada de penal, el 0-2 al marcador, que va deixar amb cara d’incredulitat tant jugadors com aficionats davant d’una nova tarda negra al Camp d’Esports.

Dos derrotes en els dos partits amb públic

Durant la sanció de dos partits a porta tancada imposada pels incidents del matx davant del Ieclà, el Lleida va aconseguir 4 de 6 punts possibles a porta tancada. Amb la tornada del públic al Camp d’Esports, els lleidatans encara no han pogut sumar ni un punt en dos encontres. De fet, els aficionats encara no han pogut cantar ni un gol al Camp d’Esports aquesta temporada, al perdre per 0-1 davant del Sabadell i 0-2 davant de l’Alzira.

Reconeixement per als Castellers de Lleida

Durant el descans, es va realitzar un acte per commemorar l’actuació dels Castellers de Lleida durant la diada celebrada a Tarragona el cap de setmana passat. En l’entretemps, els integrants van realitzar un castell acompanyat amb les habituals gralles mentre rebien els aplaudiments del públic. La colla lleidatana va aconseguir guanyar la jornada de dissabte amb un 2 de 8 amb folre que va passar a la història de l’agrupació castellera.

El duel es va parar un parell de minuts

Prop del minut 90, el partit es va aturar un parell de minuts per incidents amb els aficionats del Gol Nord amb el porter visitant Leandro, segons reflecteix el col·legiat a l’acta. “El porter ha estat escopit en reiterades ocasions per un grup d’aficionats situats darrere de la seua porteria”, va explicar Legarra Gorgoñón en el seu escrit, en el qual va afegir que va activar el protocol d’incident de públic i posteriorment va reprendre el matx amb normalitat.