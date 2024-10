Podi lleidatà a l'Europeu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El circuit del Parc de la Serra de Mollerussa va posar ahir el punt final al FIA European Autocross Championship, que va organitzar per quart any consecutiu l’escuderia mollerusenca, amb una última prova que va deixar com a vencedors el lituà Ervins Grencis en SuperBuggy, el francès David Méat en CrossCar, el madrileny Diego Martínez en Junior CrossCar i els neerlandesos Styn Jaspers, en Buggy1600, i Joep Cuenen, en JuniorBuggy. La nota destacada va ser el segon lloc que va aconseguir un dels pilots de l’Escuderia Mollerussa, el mallorquí Juanjo Moll, mentre que la pilot mollerussenca Ares Lahoz no va poder accedir a la lluita per les medalles al no passar el tall en semifinals.

Amb Méat ja coronat campió d’Europa de CrossCar, l’interès va créixer en semifinals amb la lluita per un lloc a la graella final. Un aparatós accident en la primera eliminatòria va retardar la batalla i va donar pas a la segona, en la qual Vincent Mercier, David Méat, Juanjo Moll, Pepe Arqué i Joonatan Ylilammi es van assegurar el seu lloc. Després es va discernir el resultat de la primera, amb Yoann Gillouin, Miguel Gayoso, Felix Buddelmeyer, Nathan Ottink i Jan Kunes entrant de ple dret en la cursa decisiva. L’espectacle va irradiar en cada moment d’una final en la qual Méat va aconseguir superar un Yoann Gillouin, que es va posar primer als metres inicials. Tanmateix, l’empenta del francès va ser més palesa i va aconseguir el liderat, amb Juanjo Moll, de l’Escuderia Mollerussa, aprofitant els buits per colar el seu Speedcar Wonder al segon calaix del podi, davant de Mercier.L’única categoria que encara no tenia decidit el campió era la Junior CrossCar, honor que es disputaven el gallec Daniel Gayoso, que arribava a la cita lleidatana com a líder, i el madrileny Diego Martínez. El pilot d’Ourense va intentar reduir al màxim els riscos per mantenir-se amb opcions de títol, conscient que no necessitava guanyar per ser campió. Així les coses, Martínez va imposar un ritme molt alt des de l’inici de la final que li va permetre obrir un avantatge de seguretat que li va permetre creuar la línia de meta com a guanyador, amb el belga Lucas Cartelle en segona posició. Darrere d’ells, Daniel Gayoso aconseguia entrar al tercer lloc i sumar així els punts necessaris per alçar-se amb el títol.